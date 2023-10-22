Каждый день новое блюдо: пять лучших начинок для лаваша

Несколько вариантов начинок, которые можно завернуть в лаваш и взять с собой

Рулетики из лаваша — довольно популярное блюдо. Их можно готовить на завтрак, брать с собой, как перекус или подавать к праздничному столу.

Неоспоримым плюсом является то, что их зачастую не нужно обжаривать или запекать, и готовится блюдо очень просто. Просто меняя начинки, можно каждый день получать новое блюдо, а идеями начинок для лаваша с нами поделились на портале "Книга рецептов. Вкусно и просто".

Вкусные начинки для лаваша

Лаваш с плавленым сырком и чесноком

лаваш тонкий — 1 лист

сырок плавленый — 200 г

майонез — 3 ст.л.

чеснок — 2 зуб.

Лаваш расстелить на столе. Смазать майонезом, смешанным с выдавленным через пресс чесноком. Посыпать натертым плавленым сырком. Свернуть плотным рулетом и нарезать.

Лаваш с крабовыми палочками

лаваш тонкий — 1 лист

крабовые палочки — 100 г

сыр твердый — 100 г

майонез — 50 г

чеснок — 2 зуб.

В миске смешать натертые мелко крабовые палочки, сыр, чеснок и майонез. Намазать подготовленную начинку тонким слоем, в основание уложить целые крабовые палочки. Плотно свернуть. Убрать в холодильник на полчаса.

Лаваш с корейской морковью, колбасой и сыром

лаваш тонкий — 1 лист

морковь по-корейски — 100 г.

колбаса вареная — 50 г

сыр твердый — 50 г

майонез — 3 ст. л.

Морковь выложить на сито, несколько раз встряхнуть и дать жидкости хорошо стечь. Порезать, чтобы морковные кусочки не были такими длинными. Лаваш разрезать на две части одинакового размера. Уложить первый лист на стол, смазать половиной майонеза.

Распределить корейскую морковку тонким слоем. Сверху поместить второй лист, хорошо придавить ладонями. Снова смазать майонезом и посыпать натертыми колбасой и сыром. Свернуть рулетом, нарезать.

Лаваш с сыром, чесноком и помидором

лаваш тонкий — 1 лист

сыр твердый — 150 г

майонез — 2 ст. л.

чеснок — 2-3 зуб.

помидор — 1 шт.

Твердый сыр натереть на самой мелкой терке, добавить кусочки помидора. Смешать с измельченным в кашицу чесноком и майонезом. Смазать лаваш равномерным слоем сырной смеси. Завернуть плотным рулетом, нарезать и подавать.

Лаваш с грибами и сыром

лаваш тонкий — 1 лист

шампиньоны свежие — 200 г.

масло растительное — 2 ст. л.

лук репчатый — 2 шт.

соль, перец молотый

сыр твердый — 50 г

майонез — 50 г

На сковородке обжарить мелко порезанные шампиньоны и лук, в конце посолить и приправить. Добавить натертый твердый сыр и майонез, перемешать. Выложить начинку на лаваш равномерным слоем, свернуть в рулет. Далее можно поставить в микроволновку и чуть прогреть, чтобы сыр расплавился.

А если вы любите лаваш, рекомендуем также приготовить из него пиццу по рецепту "Телеграфа". Такое блюдо будет на столе уже через 15 минут.