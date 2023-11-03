Такая консервированная рыбка получится в сто раз вкуснее магазинной

Вы забудете дорогу в магазин

Каждый кулинар старается подготовиться к массированным атаками по объектам энергосистемы Украины. В этих условиях важно сделать запасы еды, которые простоят долгое время.

Smachnonews предлагает приготовить дома консервированную рыбу. Такие консервы отлично спасут вас в условиях возможного блэкаута или когда просто нет времени на готовку. Только несколько ингредиентов и минимум усилий – и в вашем погребе невероятная заготовка.

Как приготовить рыбные консервы

Ингредиенты:

3 килограмма мойвы;

1 кг репчатого лука;

1 кг моркови;

3 кг помидоров;

3 ст. л. сахарной пудры;

6 ст. л. соли;

100 г уксуса 9%;

перец, лавровый лист по вкусу.

Способ приготовления:

Помидоры помойте, измельчите, отправьте в кастрюлю и доведите до кипения. Морковь и лук очистите. Морковь крупно натрите, лук — нарежьте колечками. Обжарьте овощи на растительном масле и отправьте их в помидорную массу. В чугунную емкость слоями выложите рыбу, сверху — помидорную массу. Добавьте специи и тушите на маленьком огне три часа. За 10 минут до готовности вылейте в сковороду весь уксус. Готовую горячую рыбу разложите в чистые и простерилизованные банки. Банки с рыбными консервами простерилизуйте в кастрюле с водой минимум 30 минут.

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