Такая консервированная рыбка получится в сто раз вкуснее магазинной
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Вы забудете дорогу в магазин
Каждый кулинар старается подготовиться к массированным атаками по объектам энергосистемы Украины. В этих условиях важно сделать запасы еды, которые простоят долгое время.
Smachnonews предлагает приготовить дома консервированную рыбу. Такие консервы отлично спасут вас в условиях возможного блэкаута или когда просто нет времени на готовку. Только несколько ингредиентов и минимум усилий – и в вашем погребе невероятная заготовка.
Как приготовить рыбные консервы
Ингредиенты:
- 3 килограмма мойвы;
- 1 кг репчатого лука;
- 1 кг моркови;
- 3 кг помидоров;
- 3 ст. л. сахарной пудры;
- 6 ст. л. соли;
- 100 г уксуса 9%;
- перец, лавровый лист по вкусу.
Способ приготовления:
- Помидоры помойте, измельчите, отправьте в кастрюлю и доведите до кипения.
- Морковь и лук очистите. Морковь крупно натрите, лук — нарежьте колечками. Обжарьте овощи на растительном масле и отправьте их в помидорную массу.
- В чугунную емкость слоями выложите рыбу, сверху — помидорную массу. Добавьте специи и тушите на маленьком огне три часа. За 10 минут до готовности вылейте в сковороду весь уксус.
- Готовую горячую рыбу разложите в чистые и простерилизованные банки. Банки с рыбными консервами простерилизуйте в кастрюле с водой минимум 30 минут.
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