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Такая консервированная рыбка получится в сто раз вкуснее магазинной

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Консервы выручат, если нет времени готовить
Консервы выручат, если нет времени готовить. Фото smachnonews.24tv.ua

Вы забудете дорогу в магазин

Каждый кулинар старается подготовиться к массированным атаками по объектам энергосистемы Украины. В этих условиях важно сделать запасы еды, которые простоят долгое время.

Smachnonews предлагает приготовить дома консервированную рыбу. Такие консервы отлично спасут вас в условиях возможного блэкаута или когда просто нет времени на готовку. Только несколько ингредиентов и минимум усилий – и в вашем погребе невероятная заготовка.

Как приготовить рыбные консервы

Ингредиенты:

  • 3 килограмма мойвы;
  • 1 кг репчатого лука;
  • 1 кг моркови;
  • 3 кг помидоров;
  • 3 ст. л. сахарной пудры;
  • 6 ст. л. соли;
  • 100 г уксуса 9%;
  • перец, лавровый лист по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Помидоры помойте, измельчите, отправьте в кастрюлю и доведите до кипения.
  2. Морковь и лук очистите. Морковь крупно натрите, лук — нарежьте колечками. Обжарьте овощи на растительном масле и отправьте их в помидорную массу.
  3. В чугунную емкость слоями выложите рыбу, сверху — помидорную массу. Добавьте специи и тушите на маленьком огне три часа. За 10 минут до готовности вылейте в сковороду весь уксус.
  4. Готовую горячую рыбу разложите в чистые и простерилизованные банки. Банки с рыбными консервами простерилизуйте в кастрюле с водой минимум 30 минут.

На случай блэкаута рекомендуем также приготовить маринованное сало по рецепту "Телеграфа". У вас получится мягкое и сочное мясо.

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#Рецепт #Консервы #Готовим дома