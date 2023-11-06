Скумбрия-семиминутка: просто залейте маринадом и проварите

Очень аппетитная закуска на любой стол

Из скумбрии можно приготовить много вкусных блюд. Ее варят, запекают, коптят и маринуют.

Эта рыба стоит относительно недорого, она вкусная и полезная. А рецептом быстрого приготовления скумбрии с нами поделились на портале "Філіжанка кави".

Как быстро замариновать скумбрию

Ингредиенты:

Скумбрия – 2 шт.

Лук – 2-3 шт.

Сахар – 2 ст. л

Соль – 1 ст. л

Приправа для рыбы без соли – 1 ст. л.

Масло растительное – 50 мл

Уксус 9% – 40 мл

Вода – 400 мл

Способ приготовления:

Скумбрию помыть, почистить, порезать на порционные кусочки. На дно кастрюли выложить лук, нарезанный толстыми кольцами, затем скумбрию в один слой, затем снова луковые кольца. Рыбу засыпать солью, сахаром, специями, добавить масло, уксус и кипяченую воду, чтобы она едва достигала рыбы. Кастрюлю накрыть крышкой, поставить на огонь, довести до кипения и проварить 7 минут. Остудить до комнатной температуры, затем поставить в холодильник на 2 часа.

А если вы любите эту скумбрию, попробуйте запечь эту рыбку в необычном маринаде по рецепту "Телеграфа". Она получится вкуснее красной рыбы.