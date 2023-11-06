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Скумбрия-семиминутка: просто залейте маринадом и проварите

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Автор
Приготовить вкусную маринованную скумбрию дома очень просто
Приготовить вкусную маринованную скумбрию дома очень просто. Фото filizhankakavu.com

Очень аппетитная закуска на любой стол

Из скумбрии можно приготовить много вкусных блюд. Ее варят, запекают, коптят и маринуют.

Эта рыба стоит относительно недорого, она вкусная и полезная. А рецептом быстрого приготовления скумбрии с нами поделились на портале "Філіжанка кави".

Как быстро замариновать скумбрию

Ингредиенты:

  • Скумбрия – 2 шт.
  • Лук – 2-3 шт.
  • Сахар – 2 ст. л
  • Соль – 1 ст. л
  • Приправа для рыбы без соли – 1 ст. л.
  • Масло растительное – 50 мл
  • Уксус 9% – 40 мл
  • Вода – 400 мл

Способ приготовления:

  1. Скумбрию помыть, почистить, порезать на порционные кусочки.
  2. На дно кастрюли выложить лук, нарезанный толстыми кольцами, затем скумбрию в один слой, затем снова луковые кольца.
  3. Рыбу засыпать солью, сахаром, специями, добавить масло, уксус и кипяченую воду, чтобы она едва достигала рыбы.
  4. Кастрюлю накрыть крышкой, поставить на огонь, довести до кипения и проварить 7 минут. Остудить до комнатной температуры, затем поставить в холодильник на 2 часа.

А если вы любите эту скумбрию, попробуйте запечь эту рыбку в необычном маринаде по рецепту "Телеграфа". Она получится вкуснее красной рыбы.

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#Скумбрия #Маринад #Готовим дома