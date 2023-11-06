Скумбрия-семиминутка: просто залейте маринадом и проварите
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Очень аппетитная закуска на любой стол
Из скумбрии можно приготовить много вкусных блюд. Ее варят, запекают, коптят и маринуют.
Эта рыба стоит относительно недорого, она вкусная и полезная. А рецептом быстрого приготовления скумбрии с нами поделились на портале "Філіжанка кави".
Как быстро замариновать скумбрию
Ингредиенты:
- Скумбрия – 2 шт.
- Лук – 2-3 шт.
- Сахар – 2 ст. л
- Соль – 1 ст. л
- Приправа для рыбы без соли – 1 ст. л.
- Масло растительное – 50 мл
- Уксус 9% – 40 мл
- Вода – 400 мл
Способ приготовления:
- Скумбрию помыть, почистить, порезать на порционные кусочки.
- На дно кастрюли выложить лук, нарезанный толстыми кольцами, затем скумбрию в один слой, затем снова луковые кольца.
- Рыбу засыпать солью, сахаром, специями, добавить масло, уксус и кипяченую воду, чтобы она едва достигала рыбы.
- Кастрюлю накрыть крышкой, поставить на огонь, довести до кипения и проварить 7 минут. Остудить до комнатной температуры, затем поставить в холодильник на 2 часа.
А если вы любите эту скумбрию, попробуйте запечь эту рыбку в необычном маринаде по рецепту "Телеграфа". Она получится вкуснее красной рыбы.