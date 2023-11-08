Простой и бюджетный рецепт: готовим домашний зельц, вкуснее любой колбасы
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Идеален и на бутерброды, и в нарезку
Мы делились рецептом вкуснейшего запеченного мяса. Теперь рассказываем как к мясным нарезкам приготовить аппетитный зельц.
Это отличная альтернатива магазинной колбасе – получается очень вкусно и бюджетно. А еще вы точно будете знать, что внутри. Рецептом поделились на cookpad.com.
Ингредиенты:
- 1 шт. — ухо свиное
- 1 шт. — копыто свиное
- 500 г — бедра куриные
- 200 г — говядина
- 1 кг — свинина на костях
- 1 шт. хвост свиной
- 1 шт. — лук
- 1 шт. — морковь
- 2 шт. — лавровое письмо
- 6 зубчиков.
- 3 шт. — перец душистый
- 12 шт. — черный перец горошком
- Соль
Способ приготовления:
- Заранее заливаем мясные продукты водой, оставляем на всю ночь. Утром сливаем воду, хорошо промываем.
- Выкладываем в кастрюлю, в которой будем варить. Заливаем холодной водой, доводим до кипения и сливаем эту воду.
- Снова заливаем холодной водой. Варим, снимая пену. Добавляем лук, морковь, специи и соль.
- Накрываем крышкой и варим до готовности несколько часов. Мясо должно легко отходить от костей.
- Вынимаем мясо его из бульона и даем остыть. Отделяем от костей и нарезаем на небольшие кусочки. Добавляем к нему пропущенный через пресс чеснок, соль, чёрный перец. Тщательно перемешиваем.
- Добавляем бульон и доводим массу до нужной густоты. Подготовленную форму застилаем пищевой пленкой в два слоя.
- Выкладываем в форму массу. Выравниваем, закрываем пленкой и отправляем в холодильник на ночь.
Выходит невероятно вкусная мясная закуска. Также мы делились рецептом фантастической колбасы.