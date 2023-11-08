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Простой и бюджетный рецепт: готовим домашний зельц, вкуснее любой колбасы

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Такую вкуснятину приготовить очень просто
Такую вкуснятину приготовить очень просто. Фото Вкусно по-украински

Идеален и на бутерброды, и в нарезку

Мы делились рецептом вкуснейшего запеченного мяса. Теперь рассказываем как к мясным нарезкам приготовить аппетитный зельц.

Это отличная альтернатива магазинной колбасе – получается очень вкусно и бюджетно. А еще вы точно будете знать, что внутри. Рецептом поделились на cookpad.com.

Ингредиенты:

  • 1 шт. — ухо свиное
  • 1 шт. — копыто свиное
  • 500 г — бедра куриные
  • 200 г — говядина
  • 1 кг — свинина на костях
  • 1 шт. хвост свиной
  • 1 шт. — лук
  • 1 шт. — морковь
  • 2 шт. — лавровое письмо
  • 6 зубчиков.
  • 3 шт. — перец душистый
  • 12 шт. — черный перец горошком
  • Соль

Способ приготовления:

  1. Заранее заливаем мясные продукты водой, оставляем на всю ночь. Утром сливаем воду, хорошо промываем.
  2. Выкладываем в кастрюлю, в которой будем варить. Заливаем холодной водой, доводим до кипения и сливаем эту воду.
  3. Снова заливаем холодной водой. Варим, снимая пену. Добавляем лук, морковь, специи и соль.
  4. Накрываем крышкой и варим до готовности несколько часов. Мясо должно легко отходить от костей.
  5. Вынимаем мясо его из бульона и даем остыть. Отделяем от костей и нарезаем на небольшие кусочки. Добавляем к нему пропущенный через пресс чеснок, соль, чёрный перец. Тщательно перемешиваем.
  6. Добавляем бульон и доводим массу до нужной густоты. Подготовленную форму застилаем пищевой пленкой в два слоя.
  7. Выкладываем в форму массу. Выравниваем, закрываем пленкой и отправляем в холодильник на ночь.

Выходит невероятно вкусная мясная закуска. Также мы делились рецептом фантастической колбасы.

Теги:
#Рецепт #Мясо #Закуска #Праздничный стол