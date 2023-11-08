Простой и бюджетный рецепт: готовим домашний зельц, вкуснее любой колбасы

Идеален и на бутерброды, и в нарезку

Мы делились рецептом вкуснейшего запеченного мяса. Теперь рассказываем как к мясным нарезкам приготовить аппетитный зельц.

Это отличная альтернатива магазинной колбасе – получается очень вкусно и бюджетно. А еще вы точно будете знать, что внутри. Рецептом поделились на cookpad.com.

Ингредиенты:

1 шт. — ухо свиное

1 шт. — копыто свиное

500 г — бедра куриные

200 г — говядина

1 кг — свинина на костях

1 шт. хвост свиной

1 шт. — лук

1 шт. — морковь

2 шт. — лавровое письмо

6 зубчиков.

3 шт. — перец душистый

12 шт. — черный перец горошком

Соль

Способ приготовления:

Заранее заливаем мясные продукты водой, оставляем на всю ночь. Утром сливаем воду, хорошо промываем. Выкладываем в кастрюлю, в которой будем варить. Заливаем холодной водой, доводим до кипения и сливаем эту воду. Снова заливаем холодной водой. Варим, снимая пену. Добавляем лук, морковь, специи и соль. Накрываем крышкой и варим до готовности несколько часов. Мясо должно легко отходить от костей. Вынимаем мясо его из бульона и даем остыть. Отделяем от костей и нарезаем на небольшие кусочки. Добавляем к нему пропущенный через пресс чеснок, соль, чёрный перец. Тщательно перемешиваем. Добавляем бульон и доводим массу до нужной густоты. Подготовленную форму застилаем пищевой пленкой в два слоя. Выкладываем в форму массу. Выравниваем, закрываем пленкой и отправляем в холодильник на ночь.

Выходит невероятно вкусная мясная закуска. Также мы делились рецептом фантастической колбасы.