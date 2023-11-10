Самый хрустящий и ароматный картофель по-селянски получается только по этому рецепту
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Всего один ингредиент — и картофель получится незабываемым
Картофель — важный продукт на нашей кухне. Мы готовим из него картофельное пюре, добавляем в супы и салаты, делаем потрясающие запеканки.
Картофель по-селянски — одно из самых популярных блюд из этого овоща. Однако идеально хрустящее блюдо получается не всегда. theLime делится секретом: его можно приготовить, добавив в блюдо немного кукурузного крахмала. Попробуем?
Как приготовить хрустящий и ароматный картофель по-селянски
Ингредиенты:
- картофель — 1 кг;
- соль — 0,5 ч. л.;
- перец — 0,3 ч. л.;
- сладкая паприка — 1 ч. л.;
- сушеный чеснок — 0,5 ч. л.;
- кукурузный крахмал — 1 ст. л.;
- растительное масло — 2 ст. л.
Способ приготовления:
- Картофель тщательно моем под проточной водой и нарезаем на дольки. Выкладываем в глубокую миску.
- Картофельные дольки заливаем кипяченой водой, накрываем пищевой пленкой и оставляем при комнатной температуре примерно на 20 минут. Далее тщательно сушим картофель с помощью бумажных полотенец.
- Картошку солим, добавляем специи (перец, сладкую паприку, сушеный чеснок) крахмал, растительное масло и все тщательно перемешиваем.
- Противень застилаем пергаментной бумагой, выкладываем в него картофель, все отправляем в разогретую до 180°С духовку на 40 минут до аппетитной корочки.
Немного остывший картофель подаем к столу с любимым соусом по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!