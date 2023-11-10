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Самый хрустящий и ароматный картофель по-селянски получается только по этому рецепту

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Такой картофель можно и на праздничный стол подавать
Такой картофель можно и на праздничный стол подавать. Фото shuba.life

Всего один ингредиент — и картофель получится незабываемым

Картофель — важный продукт на нашей кухне. Мы готовим из него картофельное пюре, добавляем в супы и салаты, делаем потрясающие запеканки.

Картофель по-селянски — одно из самых популярных блюд из этого овоща. Однако идеально хрустящее блюдо получается не всегда. theLime делится секретом: его можно приготовить, добавив в блюдо немного кукурузного крахмала. Попробуем?

Как приготовить хрустящий и ароматный картофель по-селянски

Ингредиенты:

  • картофель — 1 кг;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • перец — 0,3 ч. л.;
  • сладкая паприка — 1 ч. л.;
  • сушеный чеснок — 0,5 ч. л.;
  • кукурузный крахмал — 1 ст. л.;
  • растительное масло — 2 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Картофель тщательно моем под проточной водой и нарезаем на дольки. Выкладываем в глубокую миску.
  2. Картофельные дольки заливаем кипяченой водой, накрываем пищевой пленкой и оставляем при комнатной температуре примерно на 20 минут. Далее тщательно сушим картофель с помощью бумажных полотенец.
  3. Картошку солим, добавляем специи (перец, сладкую паприку, сушеный чеснок) крахмал, растительное масло и все тщательно перемешиваем.
  4. Противень застилаем пергаментной бумагой, выкладываем в него картофель, все отправляем в разогретую до 180°С духовку на 40 минут до аппетитной корочки.

Немного остывший картофель подаем к столу с любимым соусом по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!

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#Рецепт #Картофель #Готовим дома