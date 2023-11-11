Необычный паштет из банки фасоли: такого не попробуете даже в ресторане

Даже мясоеды не догадаются о подмене

Намазка — это отличный способ утолить голод и разнообразить праздничный стол. Мы готовим их из мяса и печени, из рыбы и овощей — рецептов этого фантастического блюда невероятное количество.

Сегодня вместе с "Главредом" мы приготовим необычную намазку из… консервированной фасоли. Никто не догадается, что в этом вкусном и простом в приготовлении паштете нет ни грамма мяса. Попробуйте — и вам точно понравится!

Как приготовить паштет из консервированной фасоли

Ингредиенты:

фасоль красная консервированная — 1 банка (250 гр)

яйца — 2 шт.;

плавленый сыр — 2 шт.;

орехи — 20 г;

растительное масло — 1 ст. л.;

соль, перец, чеснок — по вкусу.

Способ приготовления:

С консервированной фасоли сливаем всю жидкость, отправляем в чашу блендера. Яйца отвариваем вкрутую, чистим и также отправляем в блендер. Туда же добавляем очищенный зубчик чеснока, плавленый сырок, соль, растительное масло и орехи. Все измельчаем до однородного состояния. Полученный паштет намазываем на подсушенные на сковороде кусочки хлеба, по желанию украшаем тоненькими кусочками соленого огурчика. Хранить его можно в холодильнике до 4 дней.

Рекомендуем также приготовить намазку из копченого сыра по рецепту "Телеграфа". Она получится настолько вкусной, что будет всегда в холодильнике.