Необычный паштет из банки фасоли: такого не попробуете даже в ресторане
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Даже мясоеды не догадаются о подмене
Намазка — это отличный способ утолить голод и разнообразить праздничный стол. Мы готовим их из мяса и печени, из рыбы и овощей — рецептов этого фантастического блюда невероятное количество.
Сегодня вместе с "Главредом" мы приготовим необычную намазку из… консервированной фасоли. Никто не догадается, что в этом вкусном и простом в приготовлении паштете нет ни грамма мяса. Попробуйте — и вам точно понравится!
Как приготовить паштет из консервированной фасоли
Ингредиенты:
- фасоль красная консервированная — 1 банка (250 гр)
- яйца — 2 шт.;
- плавленый сыр — 2 шт.;
- орехи — 20 г;
- растительное масло — 1 ст. л.;
- соль, перец, чеснок — по вкусу.
Способ приготовления:
- С консервированной фасоли сливаем всю жидкость, отправляем в чашу блендера.
- Яйца отвариваем вкрутую, чистим и также отправляем в блендер.
- Туда же добавляем очищенный зубчик чеснока, плавленый сырок, соль, растительное масло и орехи. Все измельчаем до однородного состояния.
- Полученный паштет намазываем на подсушенные на сковороде кусочки хлеба, по желанию украшаем тоненькими кусочками соленого огурчика. Хранить его можно в холодильнике до 4 дней.
Рекомендуем также приготовить намазку из копченого сыра по рецепту "Телеграфа". Она получится настолько вкусной, что будет всегда в холодильнике.