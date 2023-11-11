Все нарезали - и готово: фантастический салат из простой пекинки
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Вы приготовите такое блюдо, пока гости моют руки
Трудно себе представить кухню без самых разнообразных салатов. Приготовить такое вкусное и сытное блюдо очень легко – нужно просто нарезать все ингредиенты, добавить заправку и подавать на стол.
Кулинары придумали уйму рецептов салатов, и "Бабусині рецепти" делятся одним из них. Для его приготовления вам понадобятся самые простые продукты из холодильника и 10 минут. Увидите – ваших близких и друзей за уши не оттащите от этого блюда.
Как приготовить салат из пекинской капусты
Ингредиенты:
- капуста пекинская – 500 г;
- петрушка – 0,5 пучка;
- огурец – 1 шт.;
- сыр – 150 г;
- ветчина (вареное куриное филе) – 150 г;
- сметана – 2-3 ст. л.;
- горчица – 1 ч. л.;
- соль, перец – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Пекинскую капусту нарезаем соломкой и высыпаем в миску.
- Ветчину нарезаем соломкой. Если вы используете вареное куриное филе, разделите его на волокна. Переложите в миску с капустой.
- Свежие огурцы также нарезаем соломкой и перекладываем в другие ингредиенты.
- На большой терке натираем сыр и добавляем в салат. Туда же отправляем нарезанную зелень.
- Для приготовления соуса сметану смешиваем с горчицей, солим, добавляем черный молотый перец и добавляем в салат.
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