Все нарезали - и готово: фантастический салат из простой пекинки

Вы приготовите такое блюдо, пока гости моют руки

Трудно себе представить кухню без самых разнообразных салатов. Приготовить такое вкусное и сытное блюдо очень легко – нужно просто нарезать все ингредиенты, добавить заправку и подавать на стол.

Кулинары придумали уйму рецептов салатов, и "Бабусині рецепти" делятся одним из них. Для его приготовления вам понадобятся самые простые продукты из холодильника и 10 минут. Увидите – ваших близких и друзей за уши не оттащите от этого блюда.

Как приготовить салат из пекинской капусты

Ингредиенты:

капуста пекинская – 500 г;

петрушка – 0,5 пучка;

огурец – 1 шт.;

сыр – 150 г;

ветчина (вареное куриное филе) – 150 г;

сметана – 2-3 ст. л.;

горчица – 1 ч. л.;

соль, перец – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Пекинскую капусту нарезаем соломкой и высыпаем в миску. Ветчину нарезаем соломкой. Если вы используете вареное куриное филе, разделите его на волокна. Переложите в миску с капустой. Свежие огурцы также нарезаем соломкой и перекладываем в другие ингредиенты. На большой терке натираем сыр и добавляем в салат. Туда же отправляем нарезанную зелень. Для приготовления соуса сметану смешиваем с горчицей, солим, добавляем черный молотый перец и добавляем в салат.

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