Этим штруделем любят полакомиться в Австрии: рецепт, которому больше 200 лет

Вы полюбите выпечку за нежное тесто и потрясающую начинку

Австрийская кухня известна своей изысканностью и символ ее — невероятный штрудель. Это десерт из тонкого теста и разнообразной начинкой – от яблок и орехов до других фруктов.

Удивительная выпечка сохраняет традиции, вкус и атмосферу прошлых времен, ведь популярным он стал в XVIII веке по всей империи Габсбургов. Именно штрудель по древнему рецепту вместе со Smachnonews мы будем сегодня готовить. у вас получится невероятная выпечка с хрустящей корочкой, нежным тестом и сладкой выпечкой.

Как приготовить штрудель с яблоками и орехами

Ингредиенты на 6 порций:

250 грамм муки;

30 грамм сливочного масла кусочком + 100 граммов растопленного масла;

90 миллилитров воды;

щепотка соли;

1 килограмм яблок;

100 грамм изюма (можно курагу);

50 грамм любых орехов;

2 ст. л. сахара;

1 пакетик ванильного сахара;

1 – 2 ч. л. корицы;

5 ст. л. панировочных сухарей;

сахарная пудра для посыпки.

Способ приготовления:

Муку просеиваем в миску, добавляем нарезанное кусочками масло, яйцо, воду, соль. Быстро замешиваем тесто, заворачиваем в алюминиевую фольгу и охладите в холодильнике на 1 час. Яблоки моем, чистим от кожуры, нарезаем небольшими ломтиками. В большой миске смешиваем орехи, изюм, панировочные сухари, сахар, ванильный сахар и корицу и половину растопленного масла. Охлажденное тесто раскатываем в тонкую продолговатую лепешку, смазываем остальными растопленными сливочными маслами. На один край теста кладем фрукты, аккуратно сворачиваем и выкладываем на противень, застеленный бумагой для выпечки. Штрудель ставим в разогретую до 190 градусов духовку и выпекаем 60 минут до золотистого цвета. При подаче готовый штрудель можно посыпать сахарной пудрой.

А чтобы штрудель долго не черствел, добавьте в тесто один ингредиент. Наслаждайтесь им долгое время!