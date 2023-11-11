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Этим штруделем любят полакомиться в Австрии: рецепт, которому больше 200 лет

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Такой штрудель просто растает во рту
Такой штрудель просто растает во рту. Фото shuba.life

Вы полюбите выпечку за нежное тесто и потрясающую начинку

Австрийская кухня известна своей изысканностью и символ ее — невероятный штрудель. Это десерт из тонкого теста и разнообразной начинкой – от яблок и орехов до других фруктов.

Удивительная выпечка сохраняет традиции, вкус и атмосферу прошлых времен, ведь популярным он стал в XVIII веке по всей империи Габсбургов. Именно штрудель по древнему рецепту вместе со Smachnonews мы будем сегодня готовить. у вас получится невероятная выпечка с хрустящей корочкой, нежным тестом и сладкой выпечкой.

Как приготовить штрудель с яблоками и орехами

Ингредиенты на 6 порций:

  • 250 грамм муки;
  • 30 грамм сливочного масла кусочком + 100 граммов растопленного масла;
  • 90 миллилитров воды;
  • щепотка соли;
  • 1 килограмм яблок;
  • 100 грамм изюма (можно курагу);
  • 50 грамм любых орехов;
  • 2 ст. л. сахара;
  • 1 пакетик ванильного сахара;
  • 1 – 2 ч. л. корицы;
  • 5 ст. л. панировочных сухарей;
  • сахарная пудра для посыпки.

Способ приготовления:

  1. Муку просеиваем в миску, добавляем нарезанное кусочками масло, яйцо, воду, соль. Быстро замешиваем тесто, заворачиваем в алюминиевую фольгу и охладите в холодильнике на 1 час.
  2. Яблоки моем, чистим от кожуры, нарезаем небольшими ломтиками.
  3. В большой миске смешиваем орехи, изюм, панировочные сухари, сахар, ванильный сахар и корицу и половину растопленного масла.
  4. Охлажденное тесто раскатываем в тонкую продолговатую лепешку, смазываем остальными растопленными сливочными маслами.
  5. На один край теста кладем фрукты, аккуратно сворачиваем и выкладываем на противень, застеленный бумагой для выпечки.
  6. Штрудель ставим в разогретую до 190 градусов духовку и выпекаем 60 минут до золотистого цвета. При подаче готовый штрудель можно посыпать сахарной пудрой.

А чтобы штрудель долго не черствел, добавьте в тесто один ингредиент. Наслаждайтесь им долгое время!

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