Простой рецепт витаминного салата, который подарит вам легкость после праздничных застолий.

Простой рецепт витаминного салата, который подарит вам легкость после праздничных застолий. Салат со свеклы с черносливом считается не только вкусным, но и весьма полезным, ведь майонеза в нем мало, а остальные ценные ингредиенты: свекла, чернослив и орешки — способствуют образованию гемоглобина в крови, так что ешьте на здоровье! По желанию майонез можно заменить оливковым маслом, так салат станет еще полезней.