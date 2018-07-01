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Рецепт дня: чипсы из лаваша
Не покупайте вредные чипсы, лучше приготовьте сами полезные.
Вкусно, быстро и не вредно. Что еще нужно для идеальной закуски?
Что нам понадобится:
лаваш 1 упаковка
смесь сухих итальянских трав
паприка 2 ч. ложки
соль 1 ч. ложка
черный перец
масло растительное
Важное правило: не смазывайте лаваш кетчупом или водой, только маслом и сухими специями.
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