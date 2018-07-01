Рецепт дня: чипсы из лаваша

Вкусно, быстро и не вредно. Что еще нужно для идеальной закуски?

Что нам понадобится:

лаваш 1 упаковка

смесь сухих итальянских трав

паприка 2 ч. ложки

соль 1 ч. ложка

черный перец

масло растительное

Важное правило: не смазывайте лаваш кетчупом или водой, только маслом и сухими специями.