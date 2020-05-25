Рецепт дня: Рагу с курицей, овощами и грибами

Рагу с курицей и грибами - яркое, сочное и ароматное блюдо с насыщенным вкусом.

Рагу с курицей, овощами и грибами идеально подойдёт для обеда или ужина. Овощи можно использовать любые, а также замороженную овощную смесь, куда входят брокколи, сладкий перец, брюсельская и цветная капусты. Также отлично дополняют такое рагу замороженные горошек и стручковая фасоль.

Ингредиенты:

Куриное филе (или бёдра, крылья) - 450 г

Шампиньоны - 300 г

Горошек замороженный - 200 г

Фасоль стручковая замороженная - 200 г

Смесь замороженных овощей - 250 г

Морковь - 1 шт.

Лук репчатый - 1 шт.

Соль - 1 ч. ложка (по вкусу)

Перец чёрный молотый - 0,5 ч. ложки (по вкусу)

Хмели-сунели - 1 ч. ложка (по вкусу)

Паприка молотая - 1,5 ч. ложки

Масло растительное - 4 ст. ложки

Вода питьевая тёплая - 1 стакан (250 мл)

Приготовление

1. Подготовить необходимые продукты.

Куриное филе промыть и обсушить бумажными полотенцами. (Также можно использовать куриные бёдра, голени или крылья.)

Лук и морковь очистить и промыть. Смесь замороженных овощей можно взять любую. Замороженные овощи и бобовые можно не размораживать.

2. Куриное филе нарезать крупными кусочками.

3. Шампиньоны протереть влажным кухонным полотенцем и нарезать крупными кусочками (если грибы мелкие, оставить целиком).

4. Лук нарезать полукольцами.

5. Морковь нарезать кружочками, полукружьями или брусочками.

6. В сковороде с разогретым растительным маслом, обжарить курицу и грибы до румяности и испарения жидкости, примерно 5-7 минут. Затем добавить в сковороду морковь и лук, обжарить вместе 5-7 минут. Спустя время всыпать в сковороду замороженные овощи, фасоль и горошек.

7. Добавить в сковороду пряности (чёрный молотый перец, хмели-сунели и паприку) и соль, влить стакан тёплой воды и довести до кипения. Затем накрыть рагу крышкой и тушить 30 минут на слабом огне.

8. Рагу с курицей и грибами готово. При необходимости добавить в рагу соль или другие специи. Разложить рагу по тарелкам. Такое рагу можно подавать к столу со свежими овощами, зеленью, также можно добавить любимый соус или сметану.

Приятного аппетита!