Рецепт дня: Рагу с курицей, овощами и грибами

Рагу с курицей, овощами и грибами идеально подойдёт для обеда или ужина. Овощи можно использовать любые, а также замороженную овощную смесь, куда входят брокколи, сладкий перец, брюсельская и цветная капусты. Также отлично дополняют такое рагу замороженные горошек и стручковая фасоль.
Ингредиенты:
Куриное филе (или бёдра, крылья) - 450 г
Шампиньоны - 300 г
Горошек замороженный - 200 г
Фасоль стручковая замороженная - 200 г
Смесь замороженных овощей - 250 г
Морковь - 1 шт.
Лук репчатый - 1 шт.
Соль - 1 ч. ложка (по вкусу)
Перец чёрный молотый - 0,5 ч. ложки (по вкусу)
Хмели-сунели - 1 ч. ложка (по вкусу)
Паприка молотая - 1,5 ч. ложки
Масло растительное - 4 ст. ложки
Вода питьевая тёплая - 1 стакан (250 мл)
Приготовление
1. Подготовить необходимые продукты.
Куриное филе промыть и обсушить бумажными полотенцами. (Также можно использовать куриные бёдра, голени или крылья.)
Лук и морковь очистить и промыть. Смесь замороженных овощей можно взять любую. Замороженные овощи и бобовые можно не размораживать.
2. Куриное филе нарезать крупными кусочками.
3. Шампиньоны протереть влажным кухонным полотенцем и нарезать крупными кусочками (если грибы мелкие, оставить целиком).
4. Лук нарезать полукольцами.
5. Морковь нарезать кружочками, полукружьями или брусочками.
6. В сковороде с разогретым растительным маслом, обжарить курицу и грибы до румяности и испарения жидкости, примерно 5-7 минут. Затем добавить в сковороду морковь и лук, обжарить вместе 5-7 минут. Спустя время всыпать в сковороду замороженные овощи, фасоль и горошек.
7. Добавить в сковороду пряности (чёрный молотый перец, хмели-сунели и паприку) и соль, влить стакан тёплой воды и довести до кипения. Затем накрыть рагу крышкой и тушить 30 минут на слабом огне.
8. Рагу с курицей и грибами готово. При необходимости добавить в рагу соль или другие специи. Разложить рагу по тарелкам. Такое рагу можно подавать к столу со свежими овощами, зеленью, также можно добавить любимый соус или сметану.
Приятного аппетита!