Нежные маковые панкейки с ягодами: легкий в приготовлении рецепт от победительницы "Мастер Шефа" (видео)

Известный кулинар-кондитер, победительница и судья проекта "Мастер Шеф" Лиза Глинская балует нас не только рецептами вкусного печенья и аппетитных тортов, но также легких в приготовлении панкейков.
В этот раз кондитер поделилась легким и быстрым рецептом маковых панкейков с ягодами, которые можно приготовить на завтрак для всей семьи.
Ингредиенты:
220 мл кефира (0,8 стакана объемом 250 мл)
50 г яйца (1 шт.)
20 г сахара (1 ст. л.)
½ ч.л. соды
20 г сливочного масла (1,5 ст. л.)
150 г муки (1 стакан объемом 250 мл)
20 г мака (1 ст. л. с горкой)
80 г замороженной малины (2,5-3 ст. л., черной смородины, черники)
Способ приготовления:
1. Соедините муку, соду и мак.
2. Соедините яйцо, сахар и растопленное сливочное масло.
3. Добавьте кефир, перемешайте.
4. Добавьте к жидким ингредиентам сухие, перемешайте.
5. Выложите оладьи на слегка теплую сковороду, в серединку оладий положите ягоды и снова закройте тестом.
6. Обжарьте панкейки под крышкой на сухой сковороде с обеих сторон.
Приятного аппетита!
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