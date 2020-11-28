Нежные маковые панкейки с ягодами: легкий в приготовлении рецепт от победительницы "Мастер Шефа" (видео)

Известный кулинар-кондитер, победительница и судья проекта "Мастер Шеф" Лиза Глинская балует нас не только рецептами вкусного печенья и аппетитных тортов, но также легких в приготовлении панкейков.

В этот раз кондитер поделилась легким и быстрым рецептом маковых панкейков с ягодами, которые можно приготовить на завтрак для всей семьи.

Рецепт маковых панкейков с малиной

Ингредиенты:

220 мл кефира (0,8 стакана объемом 250 мл)

50 г яйца (1 шт.)

20 г сахара (1 ст. л.)

½ ч.л. соды

20 г сливочного масла (1,5 ст. л.)

150 г муки (1 стакан объемом 250 мл)

20 г мака (1 ст. л. с горкой)

80 г замороженной малины (2,5-3 ст. л., черной смородины, черники)

Способ приготовления:

1. Соедините муку, соду и мак.

2. Соедините яйцо, сахар и растопленное сливочное масло.

3. Добавьте кефир, перемешайте.

4. Добавьте к жидким ингредиентам сухие, перемешайте.

5. Выложите оладьи на слегка теплую сковороду, в серединку оладий положите ягоды и снова закройте тестом.

6. Обжарьте панкейки под крышкой на сухой сковороде с обеих сторон.

Приятного аппетита!

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