Судья «Мастер шеф» рассказал, как приготовить кекс-брауни: пошаговый рецепт

Украинский шеф-повар, ресторатор и судья кулинарного шоу «Мастер Шеф» Владимир Ярославский поделился своим рецептом шоколадного брауни. На своей странице в Инстаграм он опубликовал подробный рецепт приготовления рождественского кекса-брауни.

Ингредиенты:

200г чёрный шоколад 70%

200г сливочного масла 82.5%

1.5 больших банана

150-180г сахара ( сладость на выбор)

3 ЯЙЦА

40г какао

75г муки

Соль 4г

Плюс:

100-50г молочного или белого шоколада крупной крошкой ( измельчить с горошину размером)

Приготовление:

Чёрный шоколад поместить в большую миску и растопить на водяной бане со сливочным маслом.

Отдельно очищенные 1.5 банана размять вилкой, смешать с яйцами и сахаром, дать постоять 5 минут и ещё раз размешать венчиком ( так сахар полностью разойдётся по смеси).

Добавить в бананы просеянные какао и муку, перемешать, добавить все в шоколад с маслом, и хорошо перемешать. В самом конце допытать измельчённый молочный или белый шоколад и морскую соль, легко перемешать и отправить в форму для кекса, которую предварительно выложить пергаментом.

Разогрейте духовку до 210 градусов и выпекайте брауни 24 минуты. Кекс должен быть немного сыроват внутри.

Горячий кекс должен быть ещё «сыроват» - недопеченый, мягкий немного на пробу пальцем.

При желании можно в рецепт добавить ваших любимых, но предварительно обжаренных, орехов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Владимир Ярославский (@yaroslavskyi_vova)

Приятного аппетита!

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