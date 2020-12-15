Судья «Мастер шеф» рассказал, как приготовить кекс-брауни: пошаговый рецепт

Украинский шеф-повар, ресторатор и судья кулинарного шоу «Мастер Шеф» Владимир Ярославский поделился своим рецептом шоколадного брауни. На своей странице в Инстаграм он опубликовал подробный рецепт приготовления рождественского кекса-брауни.
Ингредиенты:
200г чёрный шоколад 70%
200г сливочного масла 82.5%
1.5 больших банана
150-180г сахара ( сладость на выбор)
3 ЯЙЦА
40г какао
75г муки
Соль 4г
Плюс:
100-50г молочного или белого шоколада крупной крошкой ( измельчить с горошину размером)
Приготовление:
Чёрный шоколад поместить в большую миску и растопить на водяной бане со сливочным маслом.
Отдельно очищенные 1.5 банана размять вилкой, смешать с яйцами и сахаром, дать постоять 5 минут и ещё раз размешать венчиком ( так сахар полностью разойдётся по смеси).
Добавить в бананы просеянные какао и муку, перемешать, добавить все в шоколад с маслом, и хорошо перемешать. В самом конце допытать измельчённый молочный или белый шоколад и морскую соль, легко перемешать и отправить в форму для кекса, которую предварительно выложить пергаментом.
Разогрейте духовку до 210 градусов и выпекайте брауни 24 минуты. Кекс должен быть немного сыроват внутри.
Горячий кекс должен быть ещё «сыроват» - недопеченый, мягкий немного на пробу пальцем.
При желании можно в рецепт добавить ваших любимых, но предварительно обжаренных, орехов.
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Приятного аппетита!
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