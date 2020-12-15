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Судья «Мастер шеф» рассказал, как приготовить кекс-брауни: пошаговый рецепт

Судья «Мастер шеф» рассказал, как приготовить кекс-брауни: пошаговый рецепт
Обновлено 12:56 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Украинский шеф-повар, ресторатор и судья кулинарного шоу «Мастер Шеф» Владимир Ярославский поделился своим рецептом шоколадного брауни. На своей странице в Инстаграм он опубликовал подробный рецепт приготовления рождественского кекса-брауни.

Ингредиенты:

  • 200г чёрный шоколад 70%

  • 200г сливочного масла 82.5%

  • 1.5 больших банана

  • 150-180г сахара ( сладость на выбор)

  • 3 ЯЙЦА

  • 40г какао

  • 75г муки

  • Соль 4г

  • Плюс:

  • 100-50г молочного или белого шоколада крупной крошкой ( измельчить с горошину размером)

Приготовление:

Чёрный шоколад поместить в большую миску и растопить на водяной бане со сливочным маслом.

Отдельно очищенные 1.5 банана размять вилкой, смешать с яйцами и сахаром, дать постоять 5 минут и ещё раз размешать венчиком ( так сахар полностью разойдётся по смеси).

Добавить в бананы просеянные какао и муку, перемешать, добавить все в шоколад с маслом, и хорошо перемешать. В самом конце допытать измельчённый молочный или белый шоколад и морскую соль, легко перемешать и отправить в форму для кекса, которую предварительно выложить пергаментом.

Разогрейте духовку до 210 градусов и выпекайте брауни 24 минуты. Кекс должен быть немного сыроват внутри.

Горячий кекс должен быть ещё «сыроват» - недопеченый, мягкий немного на пробу пальцем.

При желании можно в рецепт добавить ваших любимых, но предварительно обжаренных, орехов.

 
 
 
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Публикация от Владимир Ярославский (@yaroslavskyi_vova)

Приятного аппетита!

Ранее, «Телеграф» рассказывал, как приготовить шоколадные капкейки на Новый год.

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Все по теме:

Рецепт, Десерт, кекс-брауни.

Автор:

Телеграф
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