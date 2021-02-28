Готовьте сразу два: победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом макового рулета (видео)

Самой популярной современной украинской выпечкой является маковый рулет, рассказывает победитель кулинарного шоу "Мастер Шеф" шеф-повар Евгений Клопотенко на своем ютуб-канале.

"Ранее мак добавляли не только к выпечке, но и к картофельному пюре, или просто смешивали с медом, чтобы сделать сладкие конфеты. Неудивительно, что маковый рулет так близок нашему сердцу" - говорит Евгений.

Ингредиенты:

350-400 г пшеничной муки

200 мл теплого молока

2 яичных желтка

20 г сухих дрожжей

50 г мягкого сливочного масла

75 г сахара (3 ст. л.)

1 щепотка соли

10 г ванильного сахара

25 г сливочного масла (для смазывания формы)

250 г мака

75 г сахара

2 белка

1 ст. л. манки

2-3 ст. л. варенья

50 г изюма

1 желток (для смазывания кекса).

Приготовление:

Готовим идеальное дрожжевое тесто: в миске соедините пшеничную муку с теплым молоком и сухими дрожжами. Добавьте желтки, размягченное сливочное масло, сахар, соль и ванильный сахар. Замесите мягкое тесто, которое не должно липнуть к рукам, и оставьте его в теплом месте для подъема на 45-60 минут. Оно должно увеличиться в объеме в два раза.

Подготовьте начинку. Для этого соедините молотый мак, сахар, манку, изюм, варенье и белок. Если у вас обычный мак, то лучше перемолоть его в кофемолке или перетереть с сахаром в ступке.

Формируем маковый рулет.

Тесто, которое подошло, обомните и раскатайте в пласт толщиной 0,3-0,5 см. Равномерно распределите начинку по всему пласту теста, не доходя по 1 см до края. Сверните рулет и уложите его в форму для кекса, предварительно смазав его сливочным маслом.

Оставьте маковый кекс в теплом месте на 20-30 минут. Он должен немного увеличиться в объеме. Перед тем, как отправить кекс в духовку, смажьте его желтком и посыпьте маком.

Выпекайте в духовке при температуре 190-200 градусов в течение 45-50 минут. После выпекания дайте ему остыть и подавайте, нарезав порционными кусочками. Пирог с маком готов!

Приятного аппетита!!!

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