Рецепт выпечки на Пасху: Лиза Глинская рассказала, как приготовить маковый рулет, в котором очень много мака

Уже 2 мая православный мир будет отмечать Пасху. Помимо традиционных пасхальных куличей/пасок на праздничный стол можно приготовить множество различных блюд, в том числе и выпечки.

Победительница второго сезона кулинарного проекта "Мастер Шеф", украинский кондитер Лиза Глинская предлагает приготовить любимый многими с детства маковый рулет, в котором очень много мака.

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Ингредиенты:

Опара:

150 мл молока (0,6 стакана объемом 250 мл)

4 г сухих дрожжей Dr.Oetker (1 ч. л. с горкой)

80 г муки (0,5 стакана объемом 250 мл)

10 г сахара (0,5 ст. л.)

Тесто:

опара

50 г яйца

30 г сахара

50 г сливочного масла

3 г соли

250 г муки

ванильный сахар

Маковая начинка:

200 г сахара

150 г мака

Глазировка:

10 г желтка

10 г воды

Приготовление:

Приготовьте опару. Просейте муку через сито. Добавьте дрожжи, сахар и перемешайте. Отставьте на 15 минут.

Добавьте теплое молоко и перемешайте. Накройте опару полотенце или пленкой и отставьте в теплое место без сквозняков на 25-30 минут.

Приготовьте маковую начинку. Залейте мак кипятком и отставьте на 30-40 минут. Слейте воду и выложите на бумажное полотенце и просушите в течение 10-15 минут. Измельчите мак с помощью мясорубки или блендера.

Приготовьте тесто. Соедините опару, яйцо, сахар и ванильный сахар. Добавьте муку, просеяв ее через сито, соль и размягченное сливочное масло. Замесите тесто, переложите в миску, накройте и поставьте в теплое место на 1,5-2 часа.

Приготовьте глазировку. Смешайте желток и воду.

Сформируйте рулет.

Смажьте руки и рабочую поверхность растительным маслом, выложите тесто и раскатайте прямоугольник размером 30 см на 40 см. Смешайте мак с сахаром и выложите на тесто, отступая от краев на несколько сантиметров. Заверните тугой рулет, защипывая края. Защипните основной шов, переложите рулет на противень с пергаментом швом вниз.

Смажьте рулет тонким слоем глазировки. Оставьте рулет в теплом месте без сквозняков на 1 час.

Отправьте рулет выпекаться в разогретую до 180С духовку с конвекцией на 35-40 минут.

Достаньте готовый рулет и дайте ему остыть. Присыпьте рулет сверху сахарной пудрой.

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