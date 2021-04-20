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Рецепт выпечки на Пасху: Лиза Глинская рассказала, как приготовить маковый рулет, в котором очень много мака

Рецепт выпечки на Пасху: Лиза Глинская рассказала, как приготовить маковый рулет, в котором очень много мака
15:19 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Уже 2 мая православный мир будет отмечать Пасху. Помимо традиционных пасхальных куличей/пасок на праздничный стол можно приготовить множество различных блюд, в том числе и выпечки. 

Победительница второго сезона кулинарного проекта "Мастер Шеф", украинский кондитер Лиза Глинская предлагает приготовить любимый многими с детства маковый рулет, в котором очень много мака. 

 
 
 
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Публикация от Liza Glinskaya (@lizaglinskaya)

Ингредиенты: 

Опара:

  • 150 мл молока (0,6 стакана объемом 250 мл)
  • 4 г сухих дрожжей Dr.Oetker (1 ч. л. с горкой)
  • 80 г муки (0,5 стакана объемом 250 мл)
  • 10 г сахара (0,5 ст. л.)

Тесто:

  • опара
  • 50 г яйца
  • 30 г сахара
  • 50 г сливочного масла
  • 3 г соли
  • 250 г муки
  • ванильный сахар

Маковая начинка:

  • 200 г сахара
  • 150 г мака

Глазировка:

  • 10 г желтка
  • 10 г воды

Приготовление: 

Приготовьте опару. Просейте муку через сито. Добавьте дрожжи, сахар и перемешайте. Отставьте на 15 минут.

Добавьте теплое молоко и перемешайте. Накройте опару полотенце или пленкой и отставьте в теплое место без сквозняков на 25-30 минут.

Приготовьте маковую начинку. Залейте мак кипятком и отставьте на 30-40 минут. Слейте воду и выложите на бумажное полотенце и просушите в течение 10-15 минут. Измельчите мак с помощью мясорубки или блендера.

Приготовьте тесто. Соедините опару, яйцо, сахар и ванильный сахар. Добавьте муку, просеяв ее через сито, соль и размягченное сливочное масло. Замесите тесто, переложите в миску, накройте и поставьте в теплое место на 1,5-2 часа.

Приготовьте глазировку. Смешайте желток и воду.

Сформируйте рулет.

Смажьте руки и рабочую поверхность растительным маслом, выложите тесто и раскатайте прямоугольник размером 30 см на 40 см. Смешайте мак с сахаром и выложите на тесто, отступая от краев на несколько сантиметров. Заверните тугой рулет, защипывая края. Защипните основной шов, переложите рулет на противень с пергаментом швом вниз.

Смажьте рулет тонким слоем глазировки. Оставьте рулет в теплом месте без сквозняков на 1 час.

Отправьте рулет выпекаться в разогретую до 180С духовку с конвекцией на 35-40 минут. 

Достаньте готовый рулет и дайте ему остыть. Присыпьте рулет сверху сахарной пудрой. 

Ранее, "Телеграф" делился с Вами лучшими рецептами пасхальных куличей на светлый и щедрый праздник Воскресения Христова.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Рецепт, Выпечка, Пасха, Лиза Глинская, Маковый рулет.
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