Баклажаны с курочкой: простой рецепт блюда для ленивых

Это блюдо готовится очень просто и быстро, главное - чтобы из продуктов все оказалось под рукой.
"Телеграф" делится рецептом баклажанов с курочкой.
Количество порций: 4
Калорийность: Среднекалорийный
Сложность: Легко
Ингредиенты:
Как приготовить:
Лук чистим, режем и отправляем в сковородку с маслом.
К луку отправляем нарезанный болгарский перец, перемешиваем и продолжаем жарить.
Сюда же отправляем нарезанные кубиками баклажаны и мелко нарезанное куриное филе. Вcе солим, перчим тушим минут 10.
Все из сковородки перекладываем в форму посыпаем натертым на мелкой терке сыром и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку и ждем, когда сыр расплавится и слегка подрумянится.
Ранее "Телеграф" публиковал рецепты фаршированных баклажанов с тремя разными начинками.