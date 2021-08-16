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Баклажаны с курочкой: простой рецепт блюда для ленивых

Баклажаны с курочкой: простой рецепт блюда для ленивых
14:02 Сегодня Телеграф Фото: povar.ru

Это блюдо готовится очень просто и быстро, главное - чтобы из продуктов все оказалось под рукой.

"Телеграф" делится рецептом баклажанов с курочкой.

Количество порций: 4

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Калорийность: Среднекалорийный

Сложность: Легко

Ингредиенты:

  • баклажан - 2 шт.
  • лук репчатый - 1 шт.
  • перец болгарский - 1 шт.
  • филе куриное - 300 г
  • сыр - 70 г
  • соль - по вкусу
  • перец - по вкусу
  • масло растительное

Как приготовить:

Лук чистим, режем и отправляем в сковородку с маслом.

К луку отправляем нарезанный болгарский перец, перемешиваем и продолжаем жарить.

Сюда же отправляем нарезанные кубиками баклажаны и мелко нарезанное куриное филе. Вcе солим, перчим тушим минут 10.

Все из сковородки перекладываем в форму посыпаем натертым на мелкой терке сыром и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку и ждем, когда сыр расплавится и слегка подрумянится.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепты фаршированных баклажанов с тремя разными начинками.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 109

Все по теме:

Рецепты, Баклажаны.
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