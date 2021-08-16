Баклажаны с курочкой: простой рецепт блюда для ленивых

Это блюдо готовится очень просто и быстро, главное - чтобы из продуктов все оказалось под рукой.

"Телеграф" делится рецептом баклажанов с курочкой.

Количество порций: 4

Калорийность: Среднекалорийный

Сложность: Легко

Ингредиенты:

баклажан - 2 шт.

лук репчатый - 1 шт.

перец болгарский - 1 шт.

филе куриное - 300 г

сыр - 70 г

соль - по вкусу

перец - по вкусу

масло растительное

Как приготовить:

Лук чистим, режем и отправляем в сковородку с маслом.

К луку отправляем нарезанный болгарский перец, перемешиваем и продолжаем жарить.

Сюда же отправляем нарезанные кубиками баклажаны и мелко нарезанное куриное филе. Вcе солим, перчим тушим минут 10.

Все из сковородки перекладываем в форму посыпаем натертым на мелкой терке сыром и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку и ждем, когда сыр расплавится и слегка подрумянится.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепты фаршированных баклажанов с тремя разными начинками.