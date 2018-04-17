Москвичей испугала первая весенняя гроза (Видео)

Первая весенняя гроза прошла в Москве поздним вечером в понедельник. Над восточными районами сверкали молнии и слышны раскаты грома, сообщил корреспондент РИА Новости. Катаклизмы и катастрофы природы на youtube.com Ранее главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова сообщала РИА Новости, что к среде в городе может выпасть почти половина месячной нормы осадков.