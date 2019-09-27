"Оригинальные" имена для детей: супруги из Питера назвали дочь Россией

Родители девочки заявили, что хотели, чтобы в будущем у дочери было пространство для выбора и самоопределения.

Супруги Русских в Санкт-Петербурге назвали новорожденную девочку Россией.

Как сообщили местному изданию родители, они "брали курс на православие и патриотизм". Также рассматривали вариант "Россияна".

"Россияна мне не очень понравилась из-за того, что это имеет отношение к государственной принадлежности, а Россия – она разная. Большая, холодная, теплая, с разнообразной природой, культурой. Имя выбрали из-за внутренних убеждений. Нам хотелось, чтобы в будущем у дочери было пространство для выбора и самоопределения", – рассказал отец России.

Напомним, в российском Магнитогорске Екатерина Конопенко потеряла работу тренера по кикбоксингу в детско-юношеском центре, когда в сети обнаружили ее эротические фотографии 10-летней давности.

Как сообщалось ранее, в Днепре счастливый отец разрисовал автомобиль в честь рождения сына.