"Уханьская" эпидемия: в РФ коронавирус сравнили с ВИЧ и чумой

Россия включила новый китайский коронавирус в список опасных заболеваний.

В России коронавирус 2019-nCoV включили в перечень опасных заболеваний наряду с ВИЧ и чумой.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому коронавирусная инфекция 2019-nCoV внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

"Перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, дополнить пунктом 16 следующего содержания: "16. В 34.2 коронавирусная инфекция (2019-nCoV)",- говорится в постановлении.

Данный перечень составлен в 2004 году и включал в себя 15 видов заболеваний.

В частности, к таковым были отнесены: болезнь, вызываемая вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ); малярия; туберкулез,;сибирская язва; холера; чума и другие.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 2 февраля в мире зарегистрировано 14 тыс. 568 лабораторно подтвержденных случаев нового коронавируса, 305 из которых летальные. В том числе подтверждены 155 случаев завоза нового коронавируса за пределы Китая, из них 23 случая - в странах Европы (8 - Германия, 6 - Франция, 2 - Италия, 2 - Россия, 2 - Великобритания, по 1 в Испании, Финляндии и Швеции).

о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организации здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая. Новый коронавирус уже выявлен более чем в 20 странах мира.

2 февраля ВОЗ сообщила о смерти первого зараженного коронавирусом пациента за пределами Китая: 44-летний китаец из Уханя умер на Филиппинах.

Для недопущения распространения вируса 2019-nCoV в Украине был создан оперативный штаб, утверждены рекомендации относительно действий при обнаружении коронавирусной инфекции, начат температурный скрининг пассажиров на прямых рейсах из Китая в аэропорту "Борисполь".