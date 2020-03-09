Вернулись из Италии: в Москве нашли еще троих инфицированных коронавирусом

Число россиян, заболевших коронавирусом, увеличилось до 20 человек.

Три новых случая коронавирусной инфекции зафиксировано в России за минувшие сутки, все три - в Москве у граждан РФ, побывавших в Италии, сообщает в понедельник оперативный штаб.

"За последние сутки в России зарегистрировано три случая коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации в городе Москве. По данным эпидемиологического расследования установлено, что все граждане посещали Итальянскую Республику в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах", - говорится в сообщении оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в РФ, опубликованном в понедельник.

Результаты подтверждены в установленном порядке, уточнили в штабе. Определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории России. Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение, проводится их обследование.

Общее число официально зарегистрированных случаев Covid-19 в РФ, таким образом, за минувшие сутки выросло с 17 до 20, уточнили в штабе.

"В Российской Федерации на сегодняшний день нарастающим итогом зарегистрировано 20 случаев коронавирусной инфекции, из них два у граждан КНР, 17 у граждан России, вернувшихся из Италии, один - у гражданина Италии", - говорится в сообщении штаба.

Там также напомнили, что двух граждан Китая в РФ выписали с выздоровлением еще в середине февраля, также выписан из больницы один пациент - гражданин России.

Покинули больницу также граждане РФ, эвакуированные из Японии с лайнера "Diamond Princess".