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Число заболевших COVID-19 в Беларуси выросло до 36

Число заболевших COVID-19 в Беларуси выросло до 36
12:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Коронавирус COVID-19 продолжает распространяться в Беларуси.

Минздрав Беларуси зарегистрировал 36 лабораторно подтверждённых случаев заражения новым коронавирусом Covid-19, говорится в сообщении министерства здравоохранения республики.

"В Республике Беларусь на сегодняшний момент зарегистрировано 36 пациентов с положительным, лабораторным тестом на наличие РНК коронавируса", - отметили в министерстве.

По его информации, за выходные зарегистрированы положительные тесты у четырех граждан Республики Беларусь.

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"Граждане прибыли из Мюнхена, Амстердама и Москвы. Все пациенты были изолированы в момент возвращения из-за границы. Их ближайшие контакты также уже госпитализированы", - подчеркнули в ведомства.

Также, продолжили в Минздраве, у пяти студентов БГУ, у которых предварительный тест дал положительный результат на Covid-19, повторный анализ подтвердил наличие РНК вируса.

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Беларусь, Вирус, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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