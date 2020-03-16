Число заболевших COVID-19 в Беларуси выросло до 36

Коронавирус COVID-19 продолжает распространяться в Беларуси.

Минздрав Беларуси зарегистрировал 36 лабораторно подтверждённых случаев заражения новым коронавирусом Covid-19, говорится в сообщении министерства здравоохранения республики.

"В Республике Беларусь на сегодняшний момент зарегистрировано 36 пациентов с положительным, лабораторным тестом на наличие РНК коронавируса", - отметили в министерстве.

По его информации, за выходные зарегистрированы положительные тесты у четырех граждан Республики Беларусь.

"Граждане прибыли из Мюнхена, Амстердама и Москвы. Все пациенты были изолированы в момент возвращения из-за границы. Их ближайшие контакты также уже госпитализированы", - подчеркнули в ведомства.

Также, продолжили в Минздраве, у пяти студентов БГУ, у которых предварительный тест дал положительный результат на Covid-19, повторный анализ подтвердил наличие РНК вируса.