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В России первая смерть от COVID-19 - умерла пожилая женщина

В России первая смерть от COVID-19 - умерла пожилая женщина
11:48 Сегодня Телеграф УНИАН

Пожилая женщина, у которой был подтвержден коронавирус нового типа, умерла в больнице в Москве - первая смерть от COVID-19 в России.

В инфекционной больницы Москвы умерла 79-летняя женщина, у которой диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщает московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Telegram. 

"Смерть наступила в результате пневмонии на фоне очень тяжелой сопутствующей патологии", — заявили в штабе.

"Пожилая пациентка имела целый ряд хронических заболеваний, включая сахарный диабет 2 типа, атеросклероз, гипертоническую болезнь сердца. Пациентке оказали комплексную интенсивную терапию", - сообщил главный врач московской инфекционной больницы №2 Светлана Краснова.

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В настоящий момент весь круг близких пациентки установлен - все находятся под наблюдением медицинских работников. Никто из близких контактов пациентки не имеет тяжелых симптомов заболевания.

Напомним: 

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Россия, Коронавирус, Covid-19, Коронавирус в России.
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