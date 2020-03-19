В России первая смерть от COVID-19 - умерла пожилая женщина

Пожилая женщина, у которой был подтвержден коронавирус нового типа, умерла в больнице в Москве - первая смерть от COVID-19 в России.

В инфекционной больницы Москвы умерла 79-летняя женщина, у которой диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщает московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Telegram.

"Смерть наступила в результате пневмонии на фоне очень тяжелой сопутствующей патологии", — заявили в штабе.

"Пожилая пациентка имела целый ряд хронических заболеваний, включая сахарный диабет 2 типа, атеросклероз, гипертоническую болезнь сердца. Пациентке оказали комплексную интенсивную терапию", - сообщил главный врач московской инфекционной больницы №2 Светлана Краснова.

В настоящий момент весь круг близких пациентки установлен - все находятся под наблюдением медицинских работников. Никто из близких контактов пациентки не имеет тяжелых симптомов заболевания.

Напомним: