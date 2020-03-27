В России число больных на коронавирус превысило тысячу

За сутки количество больных в России увеличилось почти на 200 человек; общее число превысило 1000 человек.

Число официально зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в России выросло за минувшие сутки на 196, общее число диагнозов в стране достигло 1036, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса в России.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 196 в 16 регионах", - говорится в сообщении оперативного штаба, распространенном в пятницу.

В Москве за сутки зафиксировано 157 новых случаев, добавили в штабе.

"Еще 12 новых случаев за сутки зафиксировано в Крыму, восемь случаев - в Подмосковье, три - в Волгоградской области, по два - в Чечне, Мордовии, Удмуртии и Самарской области, и по одному случаю сразу в восьми регионах: Ивановская, Орловская, Тульская, Ярославская, Ростовская, Кировская области, Дагестан и Татарстан", - информирует штаб.

"В Российской Федерации на сегодняшний день нарастающим итогом зарегистрировано 1 036 случаев коронавирусной инфекции в 58 регионах", - отметили в штабе.

Вместе с тем, за последние сутки выписано по выздоровлению семь человек: Москва - три, Кировская область - два, Татарстан - один, Московская область - один. За весь период выписано 45 человек, добавили в штабе.

Как сообщалось, число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 27 марта превысило 533 тыс., из них более 383 тыс. — активные. На планете около 180 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.

В Украине по состоянию на утро пятницы, 27 марта, зафиксировано 218 случаев инфицирования коронавирусом, также зафиксированы четыре случая выздоровления, из них один ребенок.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.