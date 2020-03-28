Эпидемия коронавируса: В РФ зафиксировали более 1200 случаев заражения

В России за 27 марта зафиксировали 228 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 26 регионах, в целом в этой стране уже 1264 больных коронавирусом.
Об этом сообщает "Коммерсант".
"Как сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, общее количество заразившихся достигло 1264", - сообщает издание.
Так, за 27 марта в стране - 228 новых случаев, тогда как за 26 марта было обнаружено 196 случаев заражения.
В России умерших от COVID-19 - четверо. Выздоровели 49 человек.
Больше всего больных - в Москве - 114 человек; Московской области - 36 человек; Санкт-Петербурге -11 человек.
Напомним:
74 человека в Киеве имеют подтвержденный диагноз заболевания Covid-19, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
В Украину при содействии дипломатических учреждений вернулись 109 448 украинцев после закрытия границ из-за пандемии коронавируса
Воздух над некоторыми городами в Европе очистился после введения карантинных ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Новые данные, основанные на наблюдениях со спутника Copernicus Sentinel-5P, показывают значительное снижение концентрации диоксида азота в нескольких крупных городах Европы, включая Париж, Мадрид и Рим.
Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни изо дня в день.
Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на вечер 27 мартапревысило 597 тыс., из них более 430 тыс. - активные. На планете более 180 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.