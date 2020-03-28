Эпидемия коронавируса: В РФ зафиксировали более 1200 случаев заражения

В связи с распространением коронавируса в РФ медики зарегисировали уже более 1200 случаев заражения среди населения.

В России за 27 марта зафиксировали 228 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 26 регионах, в целом в этой стране уже 1264 больных коронавирусом.

Об этом сообщает "Коммерсант".

"Как сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, общее количество заразившихся достигло 1264", - сообщает издание.

Так, за 27 марта в стране - 228 новых случаев, тогда как за 26 марта было обнаружено 196 случаев заражения.

В России умерших от COVID-19 - четверо. Выздоровели 49 человек.

Больше всего больных - в Москве - 114 человек; Московской области - 36 человек; Санкт-Петербурге -11 человек.

Напомним: