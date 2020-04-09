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Четверг, 09.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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Covid-19 в России: число зараженных коронавирусом превысило 10 тысяч

Covid-19 в России: число зараженных коронавирусом превысило 10 тысяч
11:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

За сутки в РФ зарегистрировали почти 1,5 тыс. новых диагнозов Covid-19, общее количество перевалило за 10 тысяч.

Почти полторы тысячи новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в России за сутки, общее число зарегистрированных заболевших Covid-19 преодолело отметку в 10 тысяч, сообщает оперативный штаб.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 1459 в 50 регионах", - говорится в сообщении штаба, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

Из них в Москве, согласно сообщению, 857 новых случаев, в Московской области - 199, в Санкт-Петербурге - 44, в Брянской области - 40, в Коми - 31.

"На сегодняшний день в России нарастающим итогом зарегистрировано 10 131 случай (+16,8%) коронавирусной инфекции в 81 регионе", - отмечается в сообщении.

Карта коронавируса в Украине и мире 9 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)

Как сообщалось, в мире на коронавирус заболели уже 1,5 млн человек. Из них 330 589 пациентов выздоровели, а 88 502 — умерли.

Напомним, по состоянию на 9 апреля в Украине 1892 зараженных коронавирусом. За сутки было зафиксировано 224 новых случая.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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Москва, Россия, Коронавирус, Covid-19, Covid-19 в России.
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