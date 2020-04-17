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Коронавирус в России: за сутки выявили более 4 тысяч новых случаев

Коронавирус в России: за сутки выявили более 4 тысяч новых случаев
11:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

4069 случаев заражения коронавирусом выявлено в РФ за сутки, общее число заболевших – более 32 тыс человек.

В России за последние сутки коронавирус COVID-19 выявлен у 4069 человек, общее число заболевших возросло до 32007 человек, сообщил представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в России Александр Мясников.

"За последние сутки в России зафиксировано 4 тыс. 69 новых положительных результатов теста", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в пятницу.

"Всего же на территории страны 32 тысячи 7 вирус-положительных пациентов",- добавил он.

Число летальных исходов, ассоциированных с коронавирусной инфекцией Covid-19, выросло в России за сутки на 41 - до 273.

"273 человека, к сожалению, скончались", - сказал официальный представитель информационного центра.

Таким образом, за последние сутки число умерших выросло до 273, и составило 41 человек.

Напомним, по информации Минздрава, в Украине на 9 часов 17 апреля зафиксировано 4662 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 125 - летальных.

В мире по состоянию на утро 17 апреля общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, составляет 145 533 человек

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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Москва, Россия, Коронавирус, Covid-19, Коронавирус в России.
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