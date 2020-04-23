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Коронавирус в России: за сутки выявлено 4774 новых случаев

Коронавирус в России: за сутки выявлено 4774 новых случаев
12:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

За сутки в России выявлено 4774 новых случаев коронавируса, всего более 62 тыс.

За сутки в РФ подтверждено 4774 новых случаев коронавируса, а всего - 62 тыс. 773, сообщает оперштаб в четверг.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 4 774 в 81 регионе, в том числе выявлено активно как контактные и без клинических проявлений 2 282 (47,8%). Распределение по субъектам: Москва - 1959", - говорится в сообщении оперштаба в четверг.

Таким образом, всего в Москве зарегистрировано 33 тыс. 940 случаев заболевания.

Всего России нарастающим итогом зарегистрировано 62 тыс. 773 случая (+8,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

В России от коронавируса умерли полтысячи человек

При этом за сутки в России умерли 42 человека с коронавирусом, а всего с коронавирусом скончались 555 человек.

"За сутки подтверждено 42 летальных случая с коронавирусной инфекцией: Москва - 27", - говорится в сообщении оперштаба.

За весь период по России с коронавирусом умерло 555 человек.

При этом за сутки в России выздоровели 471 человек с коронавирусом, общее количество перенесших болезнь достигло 4891.

"За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 471 человек: Москва - 181", - говорится в сообщении оперштаба в четверг.

За весь период выписаны по выздоровлению по России 4 891 человек, добавили там.

Напомним, общее количество лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в мире по состоянию на утро четверга, 23 апреля, достигло почти 2,63 миллиона человек.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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Москва, Россия, Covid-19, Коронавирус в России.
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