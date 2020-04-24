В России резко возросло количество больных коронавирусом - за сутки умерли 60 человек

За последние сутки в России подтверждены 5849 случаев новой коронавирусной инфекции, умерли 60 человек.

Свыше 5,8 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19 зафиксировано в России за минувшие сутки, общее число диагнозов в стране достигло 68,6 тыс., сообщает оперативный штаб.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 5 849 в 82 регионах, в том числе выявлено активно как контактные и без клинических проявлений 2 697 (46,1%)", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в пятницу.

"В России нарастающим итогом зарегистрировано 68 622 случаев (+9,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах", - отмечают в штабе.

При этом в Москве за сутки отмечено 2 957 новых случаев, таким образом, всего в столице по данным на пятницу установлено 36 897 диагнозов.

За сутки подтверждено 60 летальных случаев с коронавирусом, из них 37 в Москве. Общее число смертей в России достигло, таким образом, 615.

"За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 677 человек. За весь период выписано по выздоровлению по России - 5 568", - уточнили в штабе.

Еще 611 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки отмечено в Московской области, 253 - в Санкт-Петербурге.

37 летальных исходов от Covid-19 зарегистрировано за сутки в Москве, 10 - в Московской области. Три - в Санкт-Петербурге.

Более 40% выписанных по выздоровлению в России за минувшие сутки приходится на Москву - в столице выписано 287 пациентов. Еще 49 - в Московской области, 43 - в Санкт-Петербурге.

Напомним, по состоянию на утро 24 апреля в Украине инфицированы коронавирусом 7647 человек. За сутки подтверждено 477 новых случаев. При этом выздоровел 601 пациент, еще 193 скончались.

На конец четверга, 23 апреля, насчитывалось 2 млн 708 тыс. 590 инфицированных COVID-19, рост за сутки составил 80 тыс. 960 случаев заражения.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.