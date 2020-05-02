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Суббота, 02.05.2020
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Коронавирус в РФ: мэр Москвы предположил, что в городе более 250 тысяч инфицированных

Коронавирус в РФ: мэр Москвы предположил, что в городе более 250 тысяч инфицированных
22:52 Сегодня Телеграф УНН

Мэр Москвы сообщил, что около 2% населения города больные на COVID-19

Реальное количество заразившихся коронавирусом в Москве составляет около 2% населения города. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Москва удвоила число тестов на коронавирус. Такие результаты показали скрининговые исследования различных групп населения. То есть речь идет о более 250 тыс. человек (по последним официальным данным, в столице подтверждено 57,3 тыс. случаев заражения)", - пишет издание.

Мэр отметил, что 2% - это минимальное значение среди мировых городов, которые поражены пандемией. По его словам, в столице смогли сдержать распространение инфекции с помощью дисциплины и поддержки мероприятий самоизоляции со стороны москвичей.

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При этом Собянин добавил, что угроза нарастает, и обратился к жителям города с просьбой относиться к мерам самоизоляции максимально ответственно.

По его словам, в столице удалось почти в два раза увеличить выявление инфекции. Москва вышла в мировые лидеры по этому показателю.

Коронавирус в Иране: за сутки зафиксировали более 800 случаев болезни

Напомним, за последние сутки в России зарегистрировано 9623 новых случаев заболевания на COVID-19, всего - 124 054 больных.

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Москва, Россия, Коронавирус, Covid-19.
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