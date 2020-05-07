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Российских журналистов выслали из Беларуси за фейки о коронавирусе

Российских журналистов выслали из Беларуси за фейки о коронавирусе
10:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу российского "Первого канала".

Министерство иностранных дел Беларуси лишило аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в стране.

Причиной стал сюжет о коронавирусе в стране, сообщает belaruspartisan.by.

"Как суверенная страна Беларусь имеет право защищать своих граждан не только медицински, но и информационно, например, от лжи и фейков, которых в одном сюжете семь штук. Это перебор, господа", − подчеркнул журналист белорусского канала.

Накануне государственный телеканал "Беларусь 1" обвинил "Первый канал" в информационной атаке на Минск. В частности, вчера на "Первом канале" вышел репортаж, в котором шла речь о вспышке коронавируса в одном из белорусских городов недалеко от Минска.

В материале показали кладбище в Столбцах и Александра Лукашенко, который якобы "не парится" по поводу выявленных коронавирусных больных. В сюжете насчитали по меньшей мере семь фейков.

В то же время российские коллеги скрывают от зрителей информацию о том, как обстоят дела с коронавирусом в самой России, утверждают на "Беларуси 1"

Посольство РФ в Беларуси пока не комментирует сложившуюся ситуацию. Дипведомство ожидает официального документа о решении белорусских властей в отношении журналистов Первого канала.

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В свою очередь Первый канал подтвердил высылку своего корреспондента из Беларуси и лишение аккредитации всей съемочной группы телеканала.

"Подтверждаем высылку нашего корреспондента и лишение аккредитации всей съемочной группы. Считаем эти действия белорусских властей абсолютно безосновательными", − подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщает "Интерфакс", "Первый канал" подтвердил, что их корреспондент уже покинул Беларусь.

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Журналисты, Беларусь, Первый канал, Фейки.
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