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В России уже почти 200 тыс человек болеют коронавирусом

В России уже почти 200 тыс человек болеют коронавирусом
02:25 Сегодня Телеграф Украинская правда

В России за все время пандемии зафиксировали 198 676 случаев коронавируса.

В России диагностировано 198 676 случаев COVID-19.

Сообщает данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

На 1:00 10 мая в стране диагностировано 198 676 случаев болезни, 31916 человек уже выздоровели, 1827 умерли.

За последние сутки в России на коронавирус заболело более 10 000 человек. 104 гражданина умер.

Напоминаем, в Москве произошел пожар в городской клинической больнице имени Спасокукоцкого, урологический корпус которой ранее был перепрофилирован для приема больных коронавирусом.

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Москва, Россия, РФ, Медики, Коронавирус, Covid-19.
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