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COVID-19 эпидемия: в Беларуси за сутки более 900 новых заражений

COVID-19 эпидемия: в Беларуси за сутки более 900 новых заражений
13:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

В связи с распространением коронавируса в Беларуси за сутки заразились более 921 человека.

Медики в Беларуси за минувшие сутки выявили коронавирус у 921 человека, общее число подтвержденных случаев заражения Covid-19 в стране увеличилось до 22 тыс. 973, сообщили в воскресенье в Минздраве республики.

По данным ведомства, по состоянию на 10 мая в Белоруссии умерли 131 человек с Covid-19, накануне сообщалось о 126 летальных исходах, за истекшие сутки скончались пять человек, заразившихся коронавирусной инфекцией.

В ведомстве также сообщили, что на 10 мая выздоровели и выписаны 6 тыс. 406 пациентов, у которых ранее был подтвержден Covid-19 (+356 человек за сутки).

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По данным Минздрава Белоаруси, в стране открыты 38 лабораторий для выявления заражений коронавирусом, проведено 263 тыс. 543 теста.

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Беларусь, Карантин, Коронавирус, Covid-19.
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