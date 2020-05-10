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COVID-19 в России: количество больных превысило отметку 200 тыс

COVID-19 в России: количество больных превысило отметку 200 тыс
13:30 Сегодня Телеграф Укринформ

В связи с распространением коронавируса в РФ зафиксировали более 10 000 новых случаев заражения.

За сутки в России зафиксировано 10 997 новых случаев инфицирования коронавирусом. Таким образом, общее количество зараженных COVID-19 составило 209 377 человек.

Это следует из данных на сайте стопкоронавирус.рф.

Согласно ему, за сутки больше всего заражений обнаружили в Москве - 5551 человек (итого - 109 740 случаев), в Московской области – 1133, в Петербурге – 414, в Нижегородской области – 262, в Свердловской – 139.

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Умерли в России за последние сутки 88 человек, выздоровели — 2380. Всего с начала эпидемии, по официальным данным, умерли от инфекции 1911 человек, выздоровели — 34 218.

Россия остается на пятом месте по количеству заболевших после США, Италии, Испании и Великобритании.

По состоянию на 10 мая в мире зафиксировано 4 115 559 случаев коронавируса, в частности 280 594 человек погибли и 1 446 229 выздоровели.

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Россия, РФ, Заражение, Коронавирус.
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