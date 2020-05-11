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Коронавирус в России: за сутки снова почти 12 тысяч случаев

Коронавирус в России: за сутки снова почти 12 тысяч случаев
11:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

В РФ за сутки зарегистрировано 11,6 тыс. случаев коронавируса, умерли 94 человека.

В России за сутки зарегистрировано 11,6 тыс. новых случаев коронавируса, а всего - более 221 тыс. человек, общее число умерших превысило 2 тыс человек, сообщает оперштаб.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 11 656 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 5417 (46,5%) без клинических проявлений. Распределение по субъектам: Москва - 6169", - говорится в сообщении оперштаба в понедельник.

Всего в РФ зарегистрировано 221 344 случаев (+5,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Таким образом, Россия в понедельник обогнала Великобританию (220,4 тыс.) и Италию (219 тыс.) по количеству случаев заражений.

Всего в Москве 115909 человек с коронавирусом.

За последние сутки умерли 94 человек (из них в Москве - 56), а за весь период - 2009 человек.

Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки 416 новых случаев заболевания Covid-19, 17 ранее заболевших умерли, 228 выздоровели, 11 952 активных случаев болезни.

Как ранее сообщалось, в мире зарегистрировано 4 180 923 случая заражения коронавирусом, среди которых 283 868 летальных, выздоровели от болезни 1 493 401 человек.

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Москва, Россия, Коронавирус, Covid-19.
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