Россия стала второй в мире по числу случаев COVID-19

Россия обошла Испанию по количеству заразившихся коронавирусом - в стране уже более 232 тысяч заболевших.

Число зарегистрированных в России случаев коронавирусной инфекции увеличилось за минувшие сутки на 10,9 тыс. и достигло 232,2 тыс., по этому показателю страна вышла на второе место в мире за весь период пандемии, обогнав Великобританию и Испанию.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 10 899 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 4704 (43,1%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса в РФ, распространенном во вторник.

Всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 232 243 случаев (+4,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, уточняют в штабе. Таким образом, по данным Университета Джона Хопкинса (США), который ведет мониторинг распространения Covid-19 в мире, Россия за сутки поднялась в антирейтинге с 4-го места на 2-е, обойдя Великобританию (224,3 тыс.) и Испанию (227,4 тыс.). На первом месте остаются США с 1 млн 347,9 тыс. зарегистрированных случаев.

В Москве 5392 новых случая Covid-19 за сутки, сообщает штаб. Таким образом, общее число случаев в столице за весь период выросло до 121 301.

За последние сутки в России зарегистрировано 107 летальных исходов, ассоциированных с новой коронавирусной инфекцией, из них 55 - в Москве. Общее число смертей в целом по стране выросло до 2116.

55 человек с коронавирусом умерли в Москве. Еще 10 человек умерли в Московской области,

За последние сутки в России выписано 3711 человек, в том числе 1820 в Москве. Общее число выписанных в РФ достигло 43 512.