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Эпидемия COVID-19: в Беларуси выявили почти 32,5 тыс случаев заражение

Эпидемия COVID-19: в Беларуси выявили почти 32,5 тыс случаев заражение
19:15 Сегодня Телеграф Укринформ

В связи с распространением коронавируса в Беларуси зафиксировали уже более 32 000 случаев заражения.

В Беларуси на сегодня зарегистрировано 32 426 случая заражения коронавирусом.

Об этом сообщает TUT.by со ссылкой на Минздрав.

"В Беларуси на 20 мая 32 426 случаев COVID-19", - говорится в сообщении.

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По данным Минздрава, прирост за последние сутки составил 918 случаев. Причем в Беларуси уже две недели прирост составляет более 900 инфицированных в день.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерло 179 пациентов. При этом выздоровели и выписаны 11 415 пациентов.

Всего в Беларуси проведено 387 673 тестов на коронавирус.

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Как сообщалось, по данным Worldometer, общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в мире составляет 5 010 113, из них 325 332 летальных, выздоровели 1 975 978 человек.

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Беларусь, Карантин, Коронавирус, Карантн.
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