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Пандемия: в Беларуси уже более 36 тыс человек заболели Covid-19

Пандемия: в Беларуси уже более 36 тыс человек заболели Covid-19
13:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

В связи с распространением коронавируса в Беларуси за сутки количество зараженных превысило 950 человек.

В Беларуси по состоянию на 24 мая зарегистрировано 36 тыс. 198 человек с положительным тестом на Covid-19, сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Прирост за последние сутки составил 954 человека.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 199 (на 23 мая - 194) пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.

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Там также сообщили, что на 24 мая выздоровели и выписаны 14 тыс. 155 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз Covid-19 (на 23 мая - 13 тыс. 528).

Кроме того, по данным Минздрава, всего было проведено 450 тыс. 627 тестов на коронавирусную инфекцию.

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Беларусь, Заражение, Коронавирус.
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