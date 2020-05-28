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Эпидемия COVID-19: в Беларуси подтвердили почти 40 тыс случаев коронавируса

Эпидемия COVID-19: в Беларуси подтвердили почти 40 тыс случаев коронавируса
16:03 Сегодня Телеграф Укринформ

В связи с распространением коронавируса в Беларуси зарегистрировано 39 858 случаев инфицирования COVID-19.

В Беларуси зарегистрировано 39 858 случаев инфицирования коронавирусом (COVID-19).

Об этом сообщает TUT.by со ссылкой на данные Министерства здравоохранения страны.

"В Беларуси, по данным на 28 мая, - 39 858 случаев COVID-19", - говорится в сообщении.

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Прирост за последние сутки составил 902 случая.

По данным Министерства здравоохранения, за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 219 пациентов. В то же время выздоровели и выписаны 16 660 пациентов.

Отмечается, что всего в Беларуси проведено 499 249 тестов.

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Как сообщалось, по состоянию на утро 28 мая общее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в мире составляет 5 790 103. Из них умерли 357 432 человека, а выздоровели - 2 497 618.

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Беларусь, Карантин, Коронавирус.
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