Эпидемия COVID-19: в Беларуси подтвердили почти 40 тыс случаев коронавируса

В связи с распространением коронавируса в Беларуси зарегистрировано 39 858 случаев инфицирования COVID-19.

В Беларуси зарегистрировано 39 858 случаев инфицирования коронавирусом (COVID-19).

Об этом сообщает TUT.by со ссылкой на данные Министерства здравоохранения страны.

"В Беларуси, по данным на 28 мая, - 39 858 случаев COVID-19", - говорится в сообщении.

Прирост за последние сутки составил 902 случая.

По данным Министерства здравоохранения, за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 219 пациентов. В то же время выздоровели и выписаны 16 660 пациентов.

Отмечается, что всего в Беларуси проведено 499 249 тестов.

Как сообщалось, по состоянию на утро 28 мая общее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в мире составляет 5 790 103. Из них умерли 357 432 человека, а выздоровели - 2 497 618.