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Эпидемия: в РФ уже более 405 тыс больных COVID-19, умерли 4 693 человек

Эпидемия: в РФ уже более 405 тыс больных COVID-19, умерли 4 693 человек
11:15 Сегодня Телеграф УНН

В связи с распространением коронавируса в России на утро 31 мая уже более 405 000 больных COVID-19.

В России на утро 31 мая уже более 405 тыс. больных COVID-19, умерли 4 693 человек. При этом прирост новых случаев заболевания за сутки в стране - 9 268.

Об этом сообщает посвященный ситуации с коронавирусом в РФ правительственный Telegram-канал.

"За последние сутки в России выявлено 9 268 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 3784 случая (40,8%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране нарастающим итогом выявлено 405 843 заболевших в 85 регионах", - говорится в сообщении.

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Также за сутки зафиксировано 138 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса умерло 4 693 человек.

За последние сутки в России выписаны из больниц после выздоровления от коронавирусной инфекции 4 414 человек. Всего в стране количество выздоровевших пациентов увеличилась до 171 883 человек.

Как сообщалось, в мире коронавирусом инфицировано более 6 милионов человек.

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Россия, РФ, Коронавирус.
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