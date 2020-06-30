Эпидемия COVID-19: В Беларуси уже более 62 тыс случаев коронавируса

В Беларуси зарегистрировано 62 118 случаев COVID-19. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения страны.

"(В Беларуси – ред.) зарегистрированы 62 118 человек с положительным тестом на COVID-19", - говорится в сообщении.

Прирост за последние сутки — 328 новых случаев.

По данным Минздрава, за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 392 пациента. При этом выздоровели и выписаны 46 054 пациента.

Отмечается, что всего в Беларуси проведено 1 миллион 785 тестов.

Как сообщалось, по состоянию на 30 июня в мире подтвержден 10 412 421 случай заражения коронавирусом. Умерли от болезни 508 228 человек, выздоровели - 5 668 668.