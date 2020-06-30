Скачать
Вторник, 30.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине с 1 июля ужесточают наказание за нетрезвое вождение
В Украине с 1 июля ужесточают наказание за нетрезвое вождение
В Украине могут снизить порог сдачи ВНО из-за карантина
В Украине могут снизить порог сдачи ВНО из-за карантина
Перенесенный матч УПЛ Карпаты - Мариуполь официально не состоится
Перенесенный матч УПЛ Карпаты - Мариуполь официально не состоится
Не опять, а снова: премьеру фильма "Мулан" отложили
Не опять, а снова: премьеру фильма "Мулан" отложили

Эпидемия COVID-19: В Беларуси уже более 62 тыс случаев коронавируса

Эпидемия COVID-19: В Беларуси уже более 62 тыс случаев коронавируса
16:36 Сегодня Телеграф Укринформ
В Беларуси зарегистрировано 62 118 случаев COVID-19. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения страны.

"(В Беларуси – ред.) зарегистрированы 62 118 человек с положительным тестом на COVID-19", - говорится в сообщении.

Прирост за последние сутки — 328 новых случаев.

По данным Минздрава, за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 392 пациента. При этом выздоровели и выписаны 46 054 пациента.

Макрон дал "зеленый свет": Во Франции остановили работу старейшей АЭС

Отмечается, что всего в Беларуси проведено 1 миллион 785 тестов.

Как сообщалось, по состоянию на 30 июня в мире подтвержден 10 412 421 случай заражения коронавирусом. Умерли от болезни 508 228 человек, выздоровели - 5 668 668.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Беларусь, Заражение, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Протухшая вода и еда со вкусом ртути: как пал один из крупнейших мегаполисов майя
02 На Украину надвигается холодный атмосферный фронт: пройдут сильные ливни
03 У всех есть друг, который испортит вечеринку: Райан Рейнольдс сорвал встречу "Людей Икс" (Видео)
04 Серьезные ошибки, которые многие допускают при обустройстве жилья (Фото)
05 Всего десять правил, помогающих похудеть за короткое время
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский о второй волне эпидемии Covid-19: Медицина должна быть готова ко всему
Зеленский о Covid-19 в Украине: Нужно готовиться ко второй волне
В Кабмине объяснили, почему ЕС не откроет границы для украинцев
В Кабмине объяснили, почему ЕС не откроет границы для украинцев
МИД: Украине нужен Крым, а не компенсация от России
МИД: Украине нужен Крым, а не компенсация от России
ДТП с Ефремовым: обнаружен еще один пострадавший
ДТП с Ефремовым: обнаружен еще один пострадавший
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь