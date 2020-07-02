Лукашенко заявил, что Беларусь фактически одолела коронавирус

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что система здравоохранения справилась с нагрузкой на фоне пандемии, но страна не снижаем градус борьбы с коронавирусом.

По мнению Лукашенко, Беларусь фактически одолела коронавирус.

Об этом сообщает БелТА.

Глава Беларуси считает, что предпринятые правительством действия для недопущения распространения вируса были правильными. По его словам, Беларусь продемонстрировала политическое здравомыслие и народную мудрость в борьбе с инфекцией.

"Наша система здравоохранения выстояла. Но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать - мы победили. И после окончательной победы над СОVID-19 обязательно отдельно встретимся с нашими врачами, которые сегодня все еще на посту", - заявил Лукашенко.

Лукашенко ранее неоднократно приуменьшал угрозу от коронавируса.

30 июня данные Минздрава Беларуси свидетельствовали о зарегистрированных 62 118 случаев COVID-19.

Сообщалось, что за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 392 пациента.