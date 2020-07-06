Журналисты рассказали, как Лукашенко пришел на интервью без обуви (Видео)

На одну из встреч с журналистом президент Беларуси Александр Лукашенко пришел без обуви. Об этом рассказывается в фильме Президентский Пул. "Уважая труд уборщиц, я босиком хожу!", - сказал Лукашенко перед интервью, выходя из лифта без обуви. Журналист Андрей Кривошеев рассказал, что он тоже был босиком во время интервью.