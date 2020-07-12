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Воскресенье, 12.07.2020
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В России завершили доклинические испытания вакцины от коронавируса

В России завершили доклинические испытания вакцины от коронавируса
15:17 Сегодня Телеграф
В России завершили доклинические исследование вакцины против коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19.

Об этом заявила  глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает издание РБК.

Сообщается, что Российский государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" успешно завершил доклинические исследования вакцины против коронавируса.

Ранее гендиректор научного центра "Вектор" Ринат Максютов сообщил, что завешаются  доклинические исследования эффективности вакцины. С 15 июля преходят на следующий этап испытаний - на добровольцах. 

Максютов отметил, уже осенью планируется регистрация первого вакцинного средства.

Коронавирус SARS-CoV-2 впервые диагностировали в Китае осенью прошлого года. Вспышка заболевания  COVID-19 произошла в провинции Хубэй в городе Ухань. Зимой новый вирус начал распространятся по миру, зафиксирован в более чем 200 странах, включая Украину. В марте 2020 года ВОЗ объявила распространение болезни - пандемией.

На сегодняшний день от коронавируса в мире умерло более полумиллиона человек. Всего заразились свыше 7 миллионов.

В Украине по состоянию на 12 июля зафиксировали свыше 53 тысяч случаев коронавирусной инфекции. 

России особенно сильно пострадала от пандемии COVID-19. С начала эпидемии коронавирусом заболело 727 162 россиян, зафиксировали 11 335 случаев с летальным исходом.

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Все по теме:

Вакцина, Россия, Пандемия, Коронавирус, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.

Автор:

Телеграф
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