В России завершили доклинические испытания вакцины от коронавируса

В России завершили доклинические исследование вакцины против коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19.

Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает издание РБК.

Сообщается, что Российский государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" успешно завершил доклинические исследования вакцины против коронавируса.

Ранее гендиректор научного центра "Вектор" Ринат Максютов сообщил, что завешаются доклинические исследования эффективности вакцины. С 15 июля преходят на следующий этап испытаний - на добровольцах.

Максютов отметил, уже осенью планируется регистрация первого вакцинного средства.

Коронавирус SARS-CoV-2 впервые диагностировали в Китае осенью прошлого года. Вспышка заболевания COVID-19 произошла в провинции Хубэй в городе Ухань. Зимой новый вирус начал распространятся по миру, зафиксирован в более чем 200 странах, включая Украину. В марте 2020 года ВОЗ объявила распространение болезни - пандемией.

На сегодняшний день от коронавируса в мире умерло более полумиллиона человек. Всего заразились свыше 7 миллионов.

В Украине по состоянию на 12 июля зафиксировали свыше 53 тысяч случаев коронавирусной инфекции.

России особенно сильно пострадала от пандемии COVID-19. С начала эпидемии коронавирусом заболело 727 162 россиян, зафиксировали 11 335 случаев с летальным исходом.