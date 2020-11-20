В семье Ольги Бузовой произошло несчастье, но российской звезде не до этого

Анна долго не выходила на связь. И, как оказалось, у них был повод беспокоиться: на прошлой неделе сестра Ольги Бузовой перенесла инсульт. Только сегодня девушка подробно рассказала о произошедшем.

Все произошло, по словам Ани, утром в прошлый четверг. К счастью, ее молодой человек быстро отвез ее в ближайшую клинику к неврологу.

Однако звездная сестра Анны - Ольга Бузова не спешит комментировать эту происшествия, а продолжает поститься в свой блог только свои фото.

«Я уже могу разговаривать и даже читаю вслух скороговорки. Для меня это был почему-то самый большой страх — не суметь сказать любимому, что люблю. Меня даже не сильно испугало ассиметричное лицо и отсутствие чувствительности в правой руке и ноге, но мне так важно было сказать родному, чтоб он меня не оставлял ни на секунду, не отпускал мою руку, и что я его сильно-сильно люблю! Это правда очень страшное состояние, когда ты все понимаешь, пытаешься сказать, а не можешь. Мычишь и ревешь от безысходности. Потом мне срочно хотелось поговорить с мамочкой, папулей, сестренкой и сообщить, что люблю их больше всех на свете! К сожалению, это были несвязные звуки, они вряд ли напоминали признание в любви», — поделилась Анна.

View this post on Instagram A post shared by Анна Бузова (@annabuzova)

Однако звездная сестра Анны - Ольга Бузова не спешит комментировать эту происшествия, а продолжает поститься в свой блог только свои фото.