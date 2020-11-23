Россия проведет тестирование вакцины от коронавируса на армянах

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко передал армянскому коллеге Арсену Торосяну первые образцы вакцины от коронавируса Спутник V.

Телеграмм каналу Sputnik Армения пресс-секретарь Минздрава Алина Никогосян сообщила, что Армения получила небольшое количество вакцины.

"Это всего лишь образцы. Вакцину получат несколько добровольцев", - отметила пресс-секретарь.

Ранее мы писали, что группа ученых уже выступила с критикой этой вакцины - по их мнению, исследователи вакцины взяли маленькую выборку людей для проведения испытаний (всего 76 человек не из всех возрастных групп), отказались от контрольной группы с плацебо и не соблюли срок наблюдения перед публикацией выводов. Также от российской вакцины отказались страны ЕС.

Напомним, что на днях американская компания Moderna заявила о том, что ее новая вакцина с эффективностью до 94,5% предотвращает инфицирование коронавирусом.





