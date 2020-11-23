Россия собирается ввести "налог" в оккупированному Крыму

Законодательное собрание оккупированного Севастополя планирует рассмотреть в ближайшее время законопроект «О налоге на имущество физических лиц» в городе. Парламентская комиссия по бюджету обсудила его на недавнем заседании.

Об этом информирует Ассоциация реинтеграции Крыма

«На сегодняшний день Севастополь является единственным субъектом, где «налог» на имущество физических лиц до сих пор не введен. Необходимо понимать, что субсидии на ремонт во дворах, строительство детских садов, ремонт поликлиник нам выделяются федеральным центром из средств, которые собираются по другим регионам, и наш регион, в свою очередь, также должен ввести данный вид «налога»», – заявил так называемый «спикер парламента» Владимир Немцев.

Ранее мы писали, что за шесть с половиной лет, прошедших после аннексии Крыма, на реконструкцию объектов культурного наследия и общественных пространств в Севастополе было потрачено более 6 млрд рублей. Тем не менее большинство проектов по реконструкции не обошлись без скандалов.

Также напомним, что данные космической съемки свидетельствуют о значительном ухудшении состояния водных ресурсов в Крыму. По информации, "площадь водного зеркала" полуострова в 2020 году по сравнению с 2015 годом в среднем сократилась на 32%./

Кроме того, депутат от "Единой России" и бывший "генпрокурор" оккупированного Крыма Наталья Поклонская рассказала об ужасных условиях в крымских больницах. в последствии прихода "русского мира".

Отметим, что 14 октября подконтрольный России крымский "парламент" выступил за приватизацию винзавода. Ожидается, что его продадут на аукционе, однако есть подозрения, что речь идет о человеке, приближенному к Путину.