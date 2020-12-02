Путин поручил заразить коронавирусом российских врачей и учителей

2 декабря власти Британии разрешили прививать людей от коронавируса вакциной, разработанной Pfizer и BioNTech. Президент РФ Владимир Путин решил не отставать и также объявил о массовой вакцинации на территории России уже со следующей недели.

Таким образом скандально известной вакциной "Спутник V", эффективность которой вызывает сомнения, сперва решили вакцинировать врачей и учителей. Сама процедура вакцинации, со слов Путина, будет бесплатной и добровольной.

Видеообращение с заявлением Владимира Путина:

Стоит напомнить, что сам Путин пока не прошел вакцинацию российской вакциной от коронавируса, поскольку она не сертифицирована.

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