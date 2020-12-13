После трагической гибели годовалого сына рэпер Miyagi снова стал отцом

У известного российского рэпера Miyagi и его супруги Илоны в семйе случилось пополнение — у 30-летнего музыканта и его жены родилась дочь. Радостная новость появилась как раз в день рождения артиста — 13 декабря.

Об этом информирует Телеграмм канал

Отметим, что в 2017 году в семье рэпера произошла трагедия — их годовалый сын выпал из окна девятого этажа в Москве. В квартире тогда была супруга рэпера, но она вышла из кухни на короткое время. Окно было открыто в режиме проветривания, однако когда ребенок начал дергать за ручку, оно распахнулось.

После трагедии Miyagi долго не вел концертную деятельность, семья долго не могла оправиться от шока.

Напомним, что Азамат Кудзаев (более известный под псевдонимом MIYAGI, он же Shau) родился 13 декабря 1990 г. Место его рождения - Владикавказ, а текущий город проживания - Санкт-Петербург. Взял свой псевдоним в честь мистера Мияги, мастера боевых искусств, который тренировал главного героя в фильме "Малыш-каратист".