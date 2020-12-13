Скачать
Воскресенье, 13.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Навального пытались убить ядом еще раз: открылись неожиданные детали
Навального пытались убить ядом еще раз: открылись неожиданные детали
Зеленский поделился планами по улучшению экологии в Украине: в сети не оценили
Зеленский поделился планами по улучшению экологии в Украине: в сети не оценили
Праздничная калита на Андрея: победитель "Мастер Шеф" поделился рецептом
Праздничная калита на Андрея: победитель "Мастер Шеф" поделился рецептом
Вратарь-вышибала - в обзоре матча Эвертон - Челси (видео)
Вратарь-вышибала - в обзоре матча Эвертон - Челси (видео)

После трагической гибели годовалого сына рэпер Miyagi снова стал отцом

После трагической гибели годовалого сына рэпер Miyagi снова стал отцом
Обновлено 15:33 Сегодня Телеграф

У известного российского рэпера Miyagi и его супруги Илоны в семйе случилось пополнение — у 30-летнего музыканта и его жены родилась дочь. Радостная новость появилась как раз в день рождения артиста — 13 декабря.

Об этом информирует Телеграмм канал 

Отметим, что в 2017 году в семье рэпера произошла трагедия — их годовалый сын выпал из окна девятого этажа в Москве. В квартире тогда была супруга рэпера, но она вышла из кухни на короткое время. Окно было открыто в режиме проветривания, однако когда ребенок начал дергать за ручку, оно распахнулось.

После трагедии Miyagi долго не вел концертную деятельность, семья долго не могла оправиться от шока. 

Напомним, что Азамат Кудзаев (более известный под псевдонимом MIYAGI, он же Shau) родился 13 декабря 1990 г. Место его рождения - Владикавказ, а текущий город проживания - Санкт-Петербург. Взял свой псевдоним в честь мистера Мияги, мастера боевых искусств, который тренировал главного героя в фильме "Малыш-каратист".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Мияги, Азамат Кудзаев.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В украинском учебнике нашли фото солдат Путина: росСМИ подхватили "скандал"
02 Разумков срочно созывает глав фракций: что будут обсуждать
03 Стало известно о мотивах мужчины, который выбросился из окна вместе с 5-летней дочерью в Москве
04 В Харькове из-за гололеда в ДТП попали сразу десять автомобилей (видео)
05 Джошуа - Пулев: видео зрелищного нокаута
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Умер украинский философ Роман Кись
Умер украинский философ Роман Кись
Уехавший из Луганска журналист сравнил город с бывшей возлюбленной
Уехавший из Луганска журналист сравнил город с бывшей возлюбленной
В Украине назвали ТОП-15 самых аварийных дорог: инфографика
В Украине назвали ТОП-15 самых аварийных дорог: инфографика
Ольга Сумская потеряла ребенка: актриса призналась, жалеет ли она об утрате
Ольга Сумская потеряла ребенка: актриса призналась, жалеет ли она об утрате
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь