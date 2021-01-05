Меркель и Путин обсудили «нормандский процесс» и заговорили о совместном производстве вакцины от COVID-19

Во вторник 5 января состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с Федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель. Главы государств обсудили "нормандский формат", а также перспективы совместного производства вакцин от коронавируса.

Об этом сообщили на сайте Кремля.

Стоит отметить, что во время беседы поднимались вопросы сотрудничества в борьбе с пандемией COVID-19 с акцентом на возможные перспективы совместного производства вакцин. Условлено о продолжении контактов по этой теме между министерствами здравоохранения и другими профильными структурами двух стран.

Также Меркель и Путин обсудили реализацию минского "Комплекса мер" и договоренностей, достигнутых в ходе "нормандских" саммитов.

Напомним, что в новогоднюю ночь калининградский телеканал "Каскад" показывал обращение президента России Владимира Путина к россиянам, обрезав часть видео. Так, граждане увидели только подбородок хозяина Кремля.