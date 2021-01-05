Лукашенко выдал новую версию о происхождении коронавируса

5 января, во вторник, самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко озвучил новую причину пандемии коронавируса. По его мнению это случилось из-за плохого отношения к природе.

Об этом он сообщил во время общения президента республики с сотрудниками предприятия "Горизонт" в Минске.

"Если у нас не будет гармонии с природой, мы будем нездоровы, а дети наши будут нищими", - приводит слова Александра Лукашенко агентство БелТА.

Со слов Лукашенко, в ряде европейских стран уже определены сроки, когда с улиц должны исчезнуть автомобили с двигателями внутреннего сгорания.

В то же время он сообщил, что у Беларуси есть шанс сделать это раньше.

Стоит напомнить, что в сеть утекли записи разговоров КГБ Беларуси, в которых по приказу Александра Лукашенко обсуждали возможность ликвидации журналиста Павла Шеремета с помощью взрывчатки.